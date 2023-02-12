Akşener: Üniversitelerin kapatılması, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlış

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Üniversitelerin kapatılması oraya ailelerin yani depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlıştır. Sebebini söyleyeyim; diyelim 6 kişilik odaya 6 kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, depremin vurduğu Osmaniye'de özel bir hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelerle sohbet edip, sağlık durumları hakkında bilgi alan Akşener, çıkışta yaptığı açıklamada deprem felaketinin altından ele ele verilerek kalkılacağını söyledi. Eksikleri görüp, ilgili kurumlara çözülmesi için iletmek üzere geldiğini belirten Akşener, şunları söyledi:

Akşener, "Osmaniye'de gece için ısınma talebi var. Ama Kahramanmaraş gibi Adıyaman gibi Gaziantep gibi şehirlerde gündüz ve gece ısınma ve barınma ihtiyacı çok acil çözülmek zorunda. Kadınların tuvalete ihtiyacı var. Bebeklerin, çocukların ilaç ihtiyacı var. Hepinizden tek tek rica ediyorum; anasını babasını kaybettiğini gördüğünüz çocuklara Allah rızası için sahip çıkın ve onları mutlaka devlete teslim edin. Ondan sonra dayısıdır, amcasıdır, teyzesidir elbette gelir alır ama DNA testiyle alınmalıdır. Çünkü Kocaeli depreminde biz ilk 10 gün anlayamadık, çocuk çalındı. Organları için çalındı, yurt dışına satılmak için çalındı. Diğerini söylemeye dilim varmıyor. Gerçekten bu sözümü çok ciddiye alın. Buna dikkat edilmeli" diye konuştu.