Akşener, Türkiye-Çin Veleybol Maçını İzledi - Haberler

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Akşener, Türkiye-Çin Veleybol Maçını İzledi

ANKA - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden izledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden izledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden izledi. Akşener'in maçı takip ettiği locada, Doğu Türkistan Bayrağı (Gökbayrak) açıldı. İYİ Parti Genel Merkezi, "polisin müdahale girişimine parti yöneticilerinin engel olduğunu" bildirdi.

Maçı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Türkiye Ankara Güncel Haberler

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