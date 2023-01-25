Akşener: "Stockholm'deki failler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" Güncel Haberler İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi ve kürsüye çıkışı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. İyi Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi ve kürsüye çıkışı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.(1) Kaynak: AA / Güncel Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akşener: 'Stockholm'deki failler hakkında suç duyurusunda bulunacağız' - Haberler

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