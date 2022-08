Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili 6'lı masadan Kılıçdaroğlu'nun çıkışına destek: Yarın hepimiz suç duyurusunda bulunacağız

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulundu.

RÜŞVET ÇARKI İDDİASI

Paylaşımların da Sedat Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'i, AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu'yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında "rüşvet" istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Mine Tozlu Sineren'in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren'e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti. Peker, Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyledi. Mine Tozlu Sineren'in daha sonra eski Kıyı Koruma Genel Müdürü ve TOBB üyesi Salih Orakcı'ya yönlendirildiğini söyleyen Peker, Orakcı'nın, Mine Tozlu Sineren'in şirketlerinden birinde ortaklık istediğini ve iki lüks araba parası aldığını iddia etti. Orakcı'nın arabalar dışında 2,5 milyon lira istediğini de öne süren Peker, "Mine Hanım bu parayı da yollar. Ancak tüm bu süreçlerden sonra sermaye artırımı işi olmayınca Mine Hanım ortaklık işlerinin iptal edilmesi için talimat verir" dedi. Peker, konuyla ilgili Twitter'da paylaştığı ve kamuoyuna açıklayarak, aleniyet kazandırdığı WhatsApp yazışmalarını da yayımladı.

KILIÇDAROĞLU, "PAZARTESİ SUÇ DUYUSUNDA BULUNACAĞIZ" DEMİŞTİ

İddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin parti örgütünün pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını duyurarak hakim ve savcılara çağrıda bulundu. Paylaşımında Gülşen'in İmam hatiplilerle ilgili konserinde söylediği sözlere de değinen Kılıçdaroğlu, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar." ifadelerini kullandı.

AKŞENER: YARIN ALTILI MASA OLARAK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram'da vatandaşlardan gelen soruları sosyal medya hesabından cevaplarken Kılıçdaroğlu'yla benzer bir çıkışta bulundu.

Sermaye Piyasa Kurulu'nun önceki Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun rüşvet aldığı iddiası ve savcıların şirket yolsuzluklarıyla savcıların neden ilgilenmediği sorusu üzerine Akşener, "Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü yani yarın altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eli ile, hukuk eli ile sorulacak. Kimse merak etmesin." yanıtını verdi.

"BİR ARŞİV BİRİKTİRİP GÜNDEM DEĞİŞTİRECEKLERSE ORTAYA ÇIKARIYORLAR"

"Gülşen'in tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Akşener, "Anladığım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar. Kimler ne söylüyorsa, sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse mahalleleri birbirinden koparmak için ne lazımsa, insanları birbirine düşman etmek için ne gerekiyorsa ortaya çıkarıyorlar ve ondan sonra bir gürültü kopararak hukuksuz bir işlem yapılıyor. Bu bir algoritma. Bu algoritmadan hepimiz bıktık usandık ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte seçim sonrasında inşa edeceğiz." dedi.

AKŞENER'İN DİĞER SORULARA YANITLARI

Feminist misiniz?: Eşim gençken 'ıslah ve iflah olmaz bir feministsin' derdi. Feminizmi ben çok ciddiye alıyorum, ciddi bir felsefesi var. Her bir ilkesine uyuyor muyum, bilmiyorum ama ciddi bir kadın hakları savunucusu ve aktivisti olduğumu söyleyebilirim."

Doktora tez konusunuz nedir?: İzmir Şeriye Sicilleri hakkında Osmanlı dönemi mahkeme kayıtları üzerine doktora tezi yaptım. Özel bir tezdi, çok atıf almıştır.

Evcil hayvanınız var mı?: Çok

Erdoğan seçimleri kazanabilir mi?: İmkansız.

İlk dans şarkınız nedir?: Sandy Posey'in seslendirdiği "In Your Green Eyes" şarkısı.

İstanbul'da yaşamıyor olsanız nerede yaşamak istersiniz?: Ben Türkiye'yi dolaştım ilçeleri ile beraber. Her bir ilçesi, her bir beldesi, her bir şehri harika. Ama bir yer söylersem Sayın Erdoğan oraya da bir saray diker; onun için söyleyemiyorum.

Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda sana güveniyoruz Mommy: Sizi yanıltmayacağım.

Balkon konuşmasını nerede yapacaksınız?: Balkon konuşmaları bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa aşağıya doğru bakan bir mantığı, zihniyeti getirdi. Biz, inşallah seçim kazandığımızda kutlamalarımızı, milletimiz ile yan yana iç içe meydanlarda yapacağız.

Bu sefer gidecekler mi?: Onlar gittiler de farkında değiller; elbette gidecekler.

Seçimden sonra, iptal edilen festivallerden daha büyük bir gençlik festivali istiyoruz: Önümüzdeki yazı 'Türkiye'nin en büyük festivaller yazı' diye bugünden tarifleyebiliriz.