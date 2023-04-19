Akşener, Sinop'ta: "Artık İşleri İftiraya Kaldı. Ama Söyleyemedikleri Bir Şey Var. Hırsız Diyemiyorlar. Çünkü, Kendileri Hırsız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinop’ta; “50 bin tane dedikodu yapıyorlar, 50 bin tane iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Ama söyleyemedikleri bir şey var. Hırsız diyemiyorlar. Çünkü, kendileri hırsız. Hırsız deseler, hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız” dedi.

MUSTAFA USTA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinop'ta; "50 bin tane dedikodu yapıyorlar, 50 bin tane iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Ama söyleyemedikleri bir şey var. Hırsız diyemiyorlar. Çünkü, kendileri hırsız. Hırsız deseler, hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Sinop İskele Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Sağanak yağmur ve dolu yağışı altında, yağmurlukla konuşan Akşener, "Şimdi bana dediler ki, 'Çıkma dolu yağıyor.' Benim milletim dolu karşısında, burada duruyorsa Meral Akşener çıkmaz mı? Allah her birinizden razı olsun" dedi.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Allah 14 Mayıs akşamı, inşallah Sinop'tan başlayıp Türkiye'nin her yerinde İyi Parti, birinci parti; Sayın Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı olacak. Sinop bir emekli şehri ve emekli maaşlarında diyelim ki 5500 lira alanı 7500 lira yaptılar, güzel. Aslında en az asgari ücret kadar olmalıydı. Ama ve lakin 6500 lira alan da 7500 lira oldu. Biz iktidara gelir gelmez aradaki farkı da düzelteceğiz.

"100 BİN ATANAMAYAN ÖĞRETMENDEN 100 BİN KİŞİYİ HEMEN ATAYACAĞIZ"

İkincisi… 100 bin atanamayan öğretmenden 100 bin kişiyi hemen atayacağız. 3600 ek göstergede ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz. Sözleşmeli olarak çalışanların yapılan eksiklik nedeniyle kadrosuz kalanların kadrosunu vereceğiz. 2020 yılında ve ondan önce soru çalınarak mağdur olmuş KPSS mağdurlarının mağduriyetlerini gidereceğiz.

"LİYAKATSİZ KİŞİNİN KARŞISINDA ATANAMAMIŞ GENÇLER YAPILDIĞI BU DÜZENİ, BU HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE DÜZELTECEĞİZ"

Sinop'u hem bir turizm şehri, hem bir istihdam şehri, hem de insanların mutlu olduğu şehir haline getireceğiz. Bugün burada hem Sinop Milletvekilimiz hem Sinop Belediye Başkanımız bizimle beraber. Ben İYİ Parti'ye oy istiyorum. Aynı zamanda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan Kılıçdaroğlu'na da y istiyorum. Biz bu ucube sistemi, birlikte değiştirmeliyiz. Aranızda torunları, kardeşleri, evlatları 82 puan almış; AK Parti bünyesinde ayısı dayısı olmadığı için gidip 52 puanlı bir tanıdık sahibi, liyakatsiz kişinin karşısında atanamamış gençler var. İşte bu ucube sistemin sonucu olarak büyük haksızlıkların yapıldığı bu düzeni birlikte değiştireceğiz."

Akşener, "Başbakan, Başbakan" sloganları üzerine; "Bana bak, bedava olmaz. Oylarınızı vereceksiniz, birinci parti yapacaksınız. Ben de kimseyle pazarlık etmeden… Önce bu ucube sistem değişecek. Sonra Başbakan olacağım" dedi. Akşener, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Biliyorsunuz. Ben Sayın Mansur Yavaş ile Sayın İmamoğlu'nun mutlaka bu sistemin içinde olmasını istemiştim. Masada öyle bir problem oldu. Sonra Mansur Bey ile Ekrem İmamoğlu, her ikisi de geldiler. ve şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca, her ikisini etkili, yetkili birer Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik, el birliği ile imzaladık. Şimdi bir televizyona gittim. Dedi ki, ilgili arkadaşımız, 'Siz o masaya nasıl oturdunuz?' 'Diyorlar ki', dedi; 'Dış güçler oturttu.' Ben de dedim ki, 'Beni o masaya, jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, Beypazarı doğumlu bir Ankaralıdır."

"ARTIK İŞLERİ İFTİRAYA KALDI"

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki belediye başkanıyla beraber; hem bizler hem Sayın Kılıçdaroğlu, haram yemeden, sosyal devlet nedir ortaya koyarak, kayırmadan, adaleti sağlayarak, demokrasiyi sağlayarak ve hukukun üstünlüğünü sağlayarak, şu gençlerin gelecek hayallerini yeniden inşa ederek; önce seçimi kazanacağız sonra da bu ucube sistemden el birliğiyle kurtulacağız. Size söz olsun. 50 bin tane dedikodu yapıyorlar, 50 bin tane iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Ama söyleyemedikleri bir şey var. Hırsız diyemiyorlar. Çünkü, kendileri hırsız. Hırsız deseler, hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız. Beş maaşlı, 10 maaşlı, 15 maaşlı danışman olmayacak. 801 milyon dolara Ankara'da bir park yaptılar. Kaç çocuğun bursu ödenirdi? Kaç öğrencimize karşılıksız burs verilebilirdi? 801 milyon dolar… Yani 16 milyar lira. Utanmaları yok. Üç AK Partili müteahhite verildi. Sizin çocuklarınız ağladı, sizin çocuklarınız, umutsuz, mutsuz. İşte o nedenle bu harami düzeni beraber değiştireceğiz.

"ERDOĞAN'I DA KURTARACAĞIZ. ÇÜNKÜ ADAMCAĞIZ BİR HAFTADA 36 İMZA ATMAK ZORUNDA. YA BÖYLE BİR İŞ OLABİLİR Mİ? ONUN İÇİN HER ŞEY YANLIŞ"

Özellikle gençler… Sizden rica ediyorum. Her seferinde yanınızda iki arkadaşınızı götüreceksiniz. Sandığa mutlaka gideceksiniz. Bakın, Millet İttifakı'nda iki siyasi parti var. Yani onu göreceksiniz. Başta Sayın Kılıçdaroğlu'nu göreceksiniz, mührü oraya basacaksınız. Sonra da CHP ve İYİ Parti'yi göreceksiniz. Tabii CHP'ye oy verenler versinler. Ama ben İYİ Parti'ye de oy istiyorum.

Bu; birleşe birleşe kazanma halinin Türkiye'ye getireceği refahı, hakça paylaşımı, sosyal devlet anlayışını, fırsat eşitliğini; eğitimde, sağlıkta devletin öne geçip bu sosyal adaleti sağlamasını… Şimdi siz mahkemeye düşseniz; alacak verecek üzerinden karşısında da AK Parti ilçe başkanı olsa, kazanma ihtimaliniz var mı? Mümkünatı yok. Ama bu ucube sistemden sonra… Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında Sayın Erdoğan'ı, Recep Beyi'i de kurtaracağız. Çünkü adamcağız, bir haftada 36 imza atmak zorunda. Böyle bir imkan olabilir mi, böyle bir iş olabilir mi? Onun için her şey yanlış. Onun için beş, 10, 15 maaş alan; yan gelip yatan danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun. Adalet sağlanacak ve hepsinden hesap sorulacak."