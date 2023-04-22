Akşener, "Sinan Katledildi. Buna Müsaade Edersek Biz, Sokakta Gezemezsiniz" Derken, Bir Yurttaş Gözyaşlarını Tutamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Kırıkkale’de dinleyen bir yurttaşın, Akşener’in “Partimiz kurşunlandı, eminim beraat edecekler. Onun için Sinan katledildi. Buna müsaade edersek biz, sokakta gezemezsiniz” dediği sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: ÜNAL AYDIN

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Kırıkkale'de dinleyen bir yurttaşın, Akşener'in "Partimiz kurşunlandı, eminim beraat edecekler. Onun için Sinan katledildi. Buna müsaade edersek biz, sokakta gezemezsiniz" dediği sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Kırıkkale'de vatandaşlara hitap etti. Bir yurttaşın, Akşener'in "Basın danışmanım saldırıya uğradı, beraat ettiler. Selçuk Özdağ ölümden döndü, beraat ettiler. Partimiz kurşunlandı, eminim beraat edecekler. Onun için Sinan katledildi. Buna müsaade edersek biz, sokakta gezemezsiniz. Benim ağabeyim yerinde döner. Benim ağabeyimin ahı beni tutar. Onun için şart olsun, and olsun, yemin olsun onların hesabını soracağım. El ele verip; bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e birlikte tarih yazacağız" dediği sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.