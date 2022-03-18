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AKŞENER ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKŞENER ŞİLE'DE ESNAF ZİYARETİ YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de düzenlenen 'Anlat İstanbul' programına katıldı.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de düzenlenen 'Anlat İstanbul' programına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen program sonrası Akşener, Üsküdar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Sohbet ettiği esnaf Akşener ve beraberindekilere çay, kahve ikramında bulundu. Bir esnaf lokantasında ise Akşener'e yaprak sarma ikram edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Şile, Güncel, Haberler

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