Akşener: Sığınmacı sorununun çözüleceği yer TBMM'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Göç ve sığınmacı sorununun çözüleceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu mesele bize göre de partiler üstü bir meseledir. O nedenle diyoruz ki gelin, özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde, meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koyalım" dedi.

Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Sığınmacı tartışmalarına değinen Akşener, "20 yılın sonunda, ne oldu Avrupa'ya gidecekken Orta Doğu'yu memleketimize getirdiler. Avrupa'ya giderken Orta Doğu ülkemize geldi. Topraklarımız bir göç koridoruna, bir göçmen deposuna dönüşmüş durumda. AK Parti'nin berbat göç politikalarının ortaya çıkardığı, ekonomik, toplumsal, insani, güvenlik ve dış politika sorunlarının çözümü için İYİ Parti olarak 2019 yılı Aralık ayında bir çalıştay düzenledik. Bu çok boyutlu sorunu çözümlemeye yönelik, tedbirler önerdik. Bunun yanında ise, yapıcı siyaset anlayışımızın gereği olarak, yapılması gerekenler konusunda, iktidarı uyarmaktan geri durmadık. İYİ Parti olarak bizim hedefimiz; sığınmacıların, gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil dönüşlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bu çerçevede, Türkiye'de kalışlarını caydıracak tedbirleri almayı da bir gereklilik olarak görüyoruz. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere sığınmacılara yönelik geliştirilen projelerin de artık sığınmacıların memleketlerine dönüşlerini kolaylaştırmaya odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlara paralel olarak Şam'da kim iktidarda olursa olsun, Suriye ile ilişkilerimizin, yapıcı bir diyalog zeminine oturtulması gerekiyor. Ayrıca AB ve bölgedeki diğer aktörlerin de artık gerekli sorumluluğu almaları için aktif bir dış politika yürütülmesinin, kritik bir zorunluluk olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Akşener, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna da değinerek, "EYT çözüm planımızı oluşturduk. Ülkemizde yaklaşık 4,7 milyon insanımız EYT'li. Bunun içerisinde yer alan 3 milyon vatandaşımız ise bugün itibarıyla hem prim günlerini doldurmuş hem de yaş kriterini tamamlamış gözüküyor. 4,7 milyon insanımızın tamamının yararlandığı adil bir düzenleme öneriyoruz. Biz, EYT sorununu çözmeye, bir sosyal yardım olarak değil, oluşan bir hak kaybının giderilmesi olarak bakıyoruz. Kamu maliyesinin ve sosyal güvenlik dengesinin sürdürülebilirliği üzerine kuruyoruz. Yapacağımız EYT düzenlemesinde ön görülen koşullardan yararlanmak için, herhangi bir başvuru süre sınırı koymuyoruz" diye konuştu.