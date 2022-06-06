Akşener, Salim Ensarioğlu'nun Vefat Eden Ağabeyi Abdurrahman Ensarioğlu'nun Taziyesine Katıldı - Haberler

Akşener, Salim Ensarioğlu'nun Vefat Eden Ağabeyi Abdurrahman Ensarioğlu'nun Taziyesine Katıldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu'nun Diyarbakır'da vefat eden ağabeyi Abdurrahman Ensarioğlu'nun taziyesine katıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu'nun Diyarbakır'da vefat eden ağabeyi Abdurrahman Ensarioğlu'nun taziyesine katıldı. İYİ Parti'nin Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu'nun Diyarbakır'da yaşayan ağabeyi Abdurrahman Ensarioğlu, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Ensarioğlu'nun cenazesi Dicle İlçesi'ne bağlı Tepebaşı (Şeyh Malan) köyünde toprağa verildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Diyarbakır'a giderek, eski bakanlardan Salim Ensarioğlu'nun vefat eden abisi Abdurrahman Ensarioğlu'nun taziyesine katıldı. ANKA / Güncel Meral Akşener Diyarbakır Orta Doğu İYİ Parti Güncel Haberler

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