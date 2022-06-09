Akşener, Sakarya'da Sökülmeye Başlanan Tank-Palet Fabrikasının Önünde: "Bizim İktidarımızda, Bu Sefer Biz Devlet Olarak Bu Yatırımı Yaparız" - Haberler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve kısa süre önce de söküm işlemi başlatılan Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fabrika önünde "Şimdi demin meydanda konuşurken 'Allah bizi milletimize yalan söyleyenlerden eylemesin' demiştim. İşte apaçık yalan eylemi ile karşı karşıyayız. Ama şimdi bunu çok sıkı takip ederseniz inşallah bizim iktidarımızda, bu sefer biz devlet olarak bu yatırımı yaparız" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan ancak temel düzeyinin önüne geçilmeden, kısa süre önce sökümüne başlanılan Sakarya'nın Karasu ilçesindeki "tank-palet fabrikasının" önünde konuştu. Akşener'e İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile partisinin Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan eşlik etti.

Dikbayır, Akşener'e "Sayın Genel Başkanım burası tank üretilmek üzere dört yıl önce BMC grubuna verildi. Tayyip Bey de buranın temel atma törenine geldi, burada 10 bin kişinin çalışacağını söyledi. O zaman bu işin olmayacağını söyledik. Şimdi bu fabrikayı söküp kaldırıyorlar buradan" dedi.

"10 BİN KİŞİNİN İŞİ NE OLDU PEKİ? BU NASIL BİR ŞEY? BİR İLÇEYE, BİR ŞEHRE SÖZ VERİLİYOR"

Akşener ise, "10 bin kişinin işi ne oldu peki? Bu nasıl bir şey? Bir ilçeye, bir şehre söz veriliyor; gençlerine, kadınlarına söz veriliyor… Deniliyor ki, '10 bin kişi istihdam edilecek'. Hiçbir şey söylenmeden, hiçbir gerekçe gösterilmeden nasıl oluyor da bu fabrika kaldırılıp götürülüyor? Nereye götürüldüğü de belli değil" diye konuştu.

Dikbayır, "Zaten BMC de bu işi bıraktı. Acil tank ihtiyacı var diye tank palet fabrikasını bu hale getirdiler. Daha bir tane tank gelmedi maalesef" diye yanıt verdi.

"TAŞINMA OLAYINDAN SONRA HERKES UMUDUNU YİTİRDİ"

İl Başkanı Kılıçaslan ise fabrikada söküm işlemi başlatılmasına yönelik, "Özellikle ilçemizde büyük umutlarla bu fabrikanın kurulması bekleniyordu yıllardır. Yeni tahsisi yapılmıştı ve şimdi ilçede birçok insan ve birçok gencimiz bu yaşanan taşınma olayından sonra herkes umudunu yitirdi. Sakarya için büyük bir yatırımdı, maalesef bu şansını da yitirmiş oldu gençlerimiz. Herkes aynı umutsuzluğa kapılıyor. Zaten ekonomik bir sıkıntı var ülkemizde, bu da üstüne tuz biber oldu" diye konuştu.

"İNŞALLAH BİZİM İKTİDARIMIZDA BU SEFER BİZ DEVLET OLARAK BU YATIRIMI YAPARIZ"

Akşener de "Şimdi demin meydanda konuşurken 'Allah bizi milletimize yalan söyleyenlerden eylemesin' demiştim. İşte apaçık yalan eylemi ile karşı karşıyayız. Ama şimdi bunu çok sıkı takip ederseniz inşallah bizim iktidarımızda bu sefer biz devlet olarak bu yatırımı yaparız" dedi.

ANKA / Güncel