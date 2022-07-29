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Akşener, Sağlık Çalışanları ve Tıp Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

Akşener, Sağlık Çalışanları ve Tıp Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün ‘Gençler İçin Gençlerle Beraber’in 10. bölümünü sağlık çalışanlarımız ve sağlık alanında okuyan gençlerimiz ile gerçekleştirdik. Ülkemizdeki mevcut durumdan kaynaklanan endişelerini, korkularını ve üzüntülerini dile getiren her bir gencimize teşekkür ediyorum” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün 'Gençler İçin Gençlerle Beraber'in 10. bölümünü sağlık çalışanlarımız ve sağlık alanında okuyan gençlerimiz ile gerçekleştirdik. Ülkemizdeki mevcut durumdan kaynaklanan endişelerini, korkularını ve üzüntülerini dile getiren her bir gencimize teşekkür ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle 10. buluşmasını yaptı. Akşener, bugün sosyal medya hesabından, "Gençler İçin Gençlerle Beraber" programının 10. bölümünde sağlık alanında çalışan ve okuyan gençlerle buluştuğunu şöyle açıkladı:

"Bugün 'Gençler İçin Gençlerle Beraber'in 10. bölümünü sağlık çalışanlarımız ve sağlık alanında okuyan gençlerimiz ile gerçekleştirdik. Ülkemizdeki mevcut durumdan kaynaklanan endişelerini, korkularını ve üzüntülerini dile getiren her bir gencimize teşekkür ediyorum."

ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

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