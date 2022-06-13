Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi. İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Akşener'in partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı'nda yer alan isimlerle akşam yemeğinde bir araya geldiği bildirildi. AA / Selma Kasap - Güncel İYİ Parti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.