Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi
AA - Selma Kasap - Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Akşener'in partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı'nda yer alan isimlerle akşam yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.
AA / Selma Kasap - Güncel