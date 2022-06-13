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Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi

AA - Selma Kasap - Güncel
Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Akşener'in partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı'nda yer alan isimlerle akşam yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.

AA / Selma Kasap - Güncel

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