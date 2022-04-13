Akşener, partisinin il başkanları ve milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları, milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle iftarda buluştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları, milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle iftarda buluştu.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akşener, partisinin il başkanları, milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle iftarda bir araya geldi.