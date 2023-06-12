Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Çankaya ilçesindeki ek binasında, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 2024'te yapılacak yerel seçimlerin değerlendirildiği belirtildi. Toplantıya 14 belediye başkanı katıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel