Haber : Akşener: Oy verirken herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartın (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener: Oy verirken herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartın (2)

 - Güncelleme:
Akşener: Oy verirken herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartın (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kozaklı ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Avanos'a geçti.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kozaklı ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Avanos'a geçti. Burada da esnafı ziyaret eden Akşener, ilçe halkıyla sohbet etti. Akşener, ilçede yaşayan ve partiye üye olan Mahmut Balcı'ya (104) rozet taktı. Akşener, ardından ziyaret için girdiği restoranda ilçenin meşhur lezzeti olan ve içine kebap konulan testiyi kırdı. Daha sonra Nevşehir'e gelen Akşener, burada da esnafa ziyaret gerçekleştirdi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Meral Akşener Kozaklı Avanos Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title