Akşener, oto sanayi sitesi çalışanlarıyla iftar yaptı

ANKARA (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oto sanayi sitesi çalışanları ile iftarda bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iftar vakti Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Akşener, sokağa kurulan iftar sofrasında sanayi esnafı, kalfalar ve çıraklarla beraber iftar yaptı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel