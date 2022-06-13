Akşener: "O Sandık Gelecek, Halk Faturayı Kesecek" - Haberler

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Akşener: "O Sandık Gelecek, Halk Faturayı Kesecek"

ANKA - Güncel
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Akşener: 'O Sandık Gelecek, Halk Faturayı Kesecek'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT'lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, HalkFaturayıKesecek çok az kaldı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT'lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, HalkFaturayıKesecek çok az kaldı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumuna dikkat çeken Akşener'in mesajı şöyle:

"O SANDIK GELECEK HALK FATURAYI KESECEK"

"Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT'lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, #HalkFaturayıKesecek çok az kaldı!"

ANKA / Güncel

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