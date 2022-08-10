Akşener: Milletimizi Yokluğa, Ülkemizi Yoksulluğa Mahkum Edenlerden Hesabı Sandıkta Soracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Niğde Çiftlik'teki bir kasap dükkânında kırmızı et dolabının boş kalmasının sebebi neymiş biliyor musunuz? İnsanlarımız alamadığı için artık satmıyorlarmış. Milletimizi yokluğa, ülkemizi yoksulluğa mahkûm edenlerden hesabı; hep birlikte, sandıkta soracağız” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Niğde Çiftlik'teki bir kasap dükkanında kırmızı et dolabının boş kalmasının sebebi neymiş biliyor musunuz? İnsanlarımız alamadığı için artık satmıyorlarmış. Milletimizi yokluğa, ülkemizi yoksulluğa mahküm edenlerden hesabı; hep birlikte, sandıkta soracağız" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki esnaf ziyaretinde bir kasap dükkanındaki dolapların kırmızı et bölümünün boş kaldığını gösteren fotoğrafı paylaştı. Akşener, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Niğde Çiftlik'teki bir kasap dükkanında kırmızı et dolabının boş kalmasının sebebi neymiş biliyor musunuz? İnsanlarımız alamadığı için artık satmıyorlarmış. Milletimizi yokluğa, ülkemizi yoksulluğa mahküm edenlerden hesabı; hep birlikte, sandıkta soracağız!"