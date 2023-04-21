Akşener: "Millet İttifakı Olarak 8 İlde Kurduğumuz Bu Sofraları, İnşallah Seneye Tüm Türkiye'de Kuracağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya’da kurduğu Halil İbrahim Sofrası’nda, “Milletimiz, İYİ Parti’yi birinci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu da Cumhurbaşkanı yapacak. Biz de bugün Millet İttifakı olarak 8 ilde kurduğumuz bu sofraları, inşallah seneye tüm Türkiye’de kuracağız. Önümüzdeki sene büyük bir bayram sofrasında bütün Türkiye’de bir araya geleceğiz, beraber buluşacağız, birlikte kazanacak ve birlikte tarih yazacağız. Hiç merak etmeyin, Türk milleti tarih yazacak” dedi.

Haber: EMRE SERCAN İKE – Kamera: DURSUN ALKAYA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya'da kurduğu Halil İbrahim Sofrası'nda, "Milletimiz, İYİ Parti'yi birinci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapacak. Biz de bugün Millet İttifakı olarak 8 ilde kurduğumuz bu sofraları, inşallah seneye tüm Türkiye'de kuracağız. Önümüzdeki sene büyük bir bayram sofrasında bütün Türkiye'de bir araya geleceğiz, beraber buluşacağız, birlikte kazanacak ve birlikte tarih yazacağız. Hiç merak etmeyin, Türk milleti tarih yazacak" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ittifakın diğer büyükşehir belediye başkanları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, her biri ayrı bir ilde olmak üzere deprem bölgesinde vatandaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nda bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Malatya'da Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nda depremzede yurttaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. Akşener, kahvaltı sonrası şunları söyledi:

"MİLLET OLARAK BİZİM MAYAMIZDA KARDEŞLİK, DAYANIŞMA, ZOR GÜNLERDE KENETLENME VAR"

"Aziz milletim, değerli Malatyalılar; yakın tarihimizin en büyük acılarından birini yaşadık. Hepimizi derinden yaralayan büyük bir felaketi hep birlikte göğüsledik. Yaralarımızı birlikte sardık. Yardım isteyenlerin yardımına birlikte koştuk. Çaresiz kalanlara çareyi birlikte aradık. Biliyorum ki yaşadığımız felaketin izleri ne hafızamızdan ne de kalbimizden silinmeyecek. Memleketimizi yasa boğan o büyük acıyı, o feryatları asla unutmayacağız. Acının asıl sahibi sizlersiniz. Binlerce ailenin can kayıpları var. Kaybedilen evler, iş yerleri, birikimler var; hatıralar, anılar var. Kaybolan çok şey var. Ancak tüm bunlara rağmen, millet olarak bizim mayamızda kardeşlik, dayanışma, zor günlerde kenetlenme var.

Bizleri bugün bu mübarek bayram sofrasında buluşturan bir güç var. Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle ve yarın da böyle olacak. Bir kez daha, hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Allah, tüm depremzedelerimize direnme gücü versin. Görevlilerimizden, gönüllülerimizden bir kez daha Cenabı Hak razı olsun. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun.

"BENİM, MERAL AKŞENER OLARAK TÜRKİYE'YE DAİR BİR HAYALİM VAR"

Malatyalı kardeşlerim; ramazan ayını geride bıraktık ve nihayet bayrama eriştiğimiz bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Benim, Meral Akşener olarak Türkiye'ye dair bir hayalim var. Hem de 2015'ten beri var. 21 yıldır bitmeyen bir kısır döngü içerisinde insanlarımızı birbirinin karşısına dikerek koltuklarını korumaya çalışanlara karşı bir hayalim var. Manevi değerlerimizi tartışmaya açarak siyaset yaptığını zannedenlere karşı bir hayalim var. Bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlara karşı, onları sağduyuya, vicdana, merhamete, insanlığa davet etmek adına, insanlığı onlara göstermek adına bir hayalim var.

"YEMEĞİ EŞİT PAYLAŞAN, SUYUNU EŞİT BÖLÜŞEN BİR EV. İŞTE 14 MAYIS İLE BİRLİKTE TÜRKİYE, HEPİMİZ İÇİN BÖYLE BİR EV OLACAK"

Ülkemizi kutuplaşmadan çıkaracak ve bu düzeni bitirecek bir hayalim var. O hayalim de işte bugün birlikte buluştuğumuz bu sofradır. Gözlerinizi kapatın, bir ev düşünün. Derdin, kederin, hüznün uğramadığı bir ev düşünün. Böyle bir sofrada bir araya gelmiş torunlar, çocuklar, gelinler, kuzenler, damatlar, amcalar, teyzeler, halalar, dayılar, babaanneler, arkadaşlar; kimi Edirne'den, kimi Malatya'dan, kimi Rize'den, kim Trabzon'dan, kimi Diyarbakır'dan, kimi Adıyaman'dan, kimi Rumeli'den, kimi Kafkasya'dan; kimin saçı mor boyalı, kim başörtülü, kimi gencin, erkek çocuklarımızın kulağında küpe, kiminin kafasında namaz takkesi, böyle bir ev hayal edin. Kavganın, gerilimin, tartışmanın olmadığı bir ev. Birbirini dinleyen, anlayan ve konuşan insanlarla dolu bir ev. Mutfağında bolluk, sofrasında bereket olan bir ev. Herkesin oturduğu o sofraya elini uzattığında o yemeğe, o gıdaya eşit ulaşan bir ev. Yemeği eşit paylaşan, suyunu eşit bölüşen bir ev. İşte 14 Mayıs ile birlikte Türkiye, hepimiz için böyle bir ev olacak. Ülkemizin üzerindeki tüm kara bulutlar artık kaybolacak. Yıllardır mahkum olduğumuz huzursuzluk hissi son bulacak. İçimizi ferahlatan yepyeni bir güneş doğacak. Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye bahara kavuşacak. Çünkü 15 Mayıs'ın şafağında doğan güneş ile birlikte, beton blokların ardına saklanan ahlaksızlık tarih olacak. İmar aflarının arkasına sığınan iş bilmezlik tarih olacak. 'Kader planı' olarak pazarlanan sorumsuzluk tarih olacak ve Türkiye tarih yazacak.

"BİR TARAFTA SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİNE GÖZ YUMANLAR VAR. DİĞER TARAFTA İSE SİNAN ATEŞ'İ UNUTMAYACAK, UNUTTURMAYACAK VE KATİLLERİNDEN HESAP SORACAK OLANLAR VAR"

Kadınları ölüme terk eden vicdansızlık tarih olacak ve Türkiye tarih yazacak. Çünkü 15 Mayıs'ın şafağında doğan güneş ile birlikte, ülkemizin içine hapsedildiği tek adam sistemi tarih olacak. Küfre, tehdide, baskıya dayanan yönetim anlayışı tarih olacak ve Türkiye tarih yazacak. Şunu asla unutmayın ki bu seçim, kişiler arasında bir rekabetin seçimi olmayacak. Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim olacak. Çünkü bugün bir tarafta seçim kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü reva görenler var. Diğer tarafta ise kadınların, çocukların, gençlerin hakkını, hukukunu koruyup iyileştirmek isteyenler var. Bugün bir tarafta hırsların gölgesinde aldıkları kararlarla ekonomiden eğitime, hukuktan sağlığa her alanda ülkemizi krizler yumağına sokan beceriksizlik abideleri var. Diğer tarafta ise aklın, bilimin ışığında krizleri gizlemeye değil çözmeye talip olan, işinin ehli liyakatli kadrolar var. Bugün bir taraftan Başkent'in göbeğinde yaşanan alçak bir cinayete, Sinan Ateş'in katillerine göz yumanlar var. Diğer tarafta ise Sinan Ateş'i unutmayacak, unutturmayacak ve katillerinden hesap soracak teker teker hesap soracak olanlar var.

"BUGÜN MİLLET İTTİFAKI OLARAK 8 İLDE KURDUĞUMUZ BU SOFRALARI, İNŞALLAH SENEYE TÜM TÜRKİYE'DE KURACAĞIZ"

Yürekten inanıyorum ki bu tabloda milletimiz, derdini dinleyecek, acısını hissedecek ve öfkesini dindirecek bir devlet anlayışını yaşatan bir Türkiye için en doğru kararı verecek. Milletimiz, nüfus cüzdanına saygılı bir Türkiye için en doğru kararı verecek. Bu ülkenin nüfus cüzdanına sahip her bir ferdi, bu ülkenin ağasıdır, paşasıdır, beyidir, her şeyidir. Bu nüfus cüzdanına herkes saygı duymayı öğrenecek. Milletimiz, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürme hakkını güvence altına alan adil bir Türkiye için doğru kararı verecek. Milletimiz, kendi kendine yetebilen güçlü bir Türkiye için en doğru kararı verecek. Milletimiz, İYİ Parti'yi birinci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapacak. Biz de bugün Millet İttifakı olarak 8 ilde kurduğumuz bu sofraları, inşallah seneye tüm Türkiye'de kuracağız. Önümüzdeki sene büyük bir bayram sofrasında bütün Türkiye'de bir araya geleceğiz, beraber buluşacağız, birlikte kazanacak ve birlikte tarih yazacağız. Hiç merak etmeyin, Türk milleti tarih yazacak."