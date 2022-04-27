Akşener: Meselemiz Osman Kavala değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün, meselemiz, Osman Kavala değildir. Çünkü Osman Kavala, mevcut yasalarla, zaten aklanmış, mahkeme bile bunu kabul etmiştir. Bugün meselemiz; milletimizin her bir ferdinin, kısıtlanamaz, devredilemez, engellenemez temel haklarının, hürriyetlerinin, insanca yaşama arayışının ve buna dair umut ve hayallerinin elinden alınmasıdır. Bugün meselemiz; istibdat karşısında, hürriyet için dik durabilme meselesidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Millet İttifakı'nın toplantılarına ilişkin "Siyasette durduğumuz yerler farklı. Vaatlerimiz farklı. Gündem karşısında aldığımız tavırlar farklı. Hatta çoğu zaman, söylemlerimiz de farklı. Ama tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak görüşlerimiz var. Mesela bu ucube sistemin, Türkiye'yi taşıyamaz olduğu konusunda, fikir birliğine sahibiz. Mesela Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in esasları hakkında, fikir birliğine sahibiz. Mesela rantı, yolsuzlukları, hırsızlıkları engellemek için, Siyasi Ahlak Yasası çıkarılması konusunda, fikir birliğine sahibiz. Mesela Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda, fikir birliğine sahibiz. Allah bizleri milletimize karşı utandırmasın" dedi.

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Nursima ÖZONUR/ ANKARA,-

Demirören Haber Ajansı / Güncel