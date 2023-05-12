AKŞENER MERAL'E OY İSTİYORUM, KEMAL'E OY İSTİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, pazar günü Anneler Günü olduğunu belirterek, "Ben de bir anneyim. Bir anne olarak Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı Yozgat mitinginde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Akşener, siyasi bir ailenin kızı olduğunu hatırlatarak, "30 yıllık aktif siyasi hayatım var. 50 yıllık bir siyasi hafızam var. Böyle rezil bir dilin kullanıldığı siyasi bir duruma, seçime ilk defa gidiyorum. Bana PKK'lı diyorlar. Fakat aynı adamlar Diyarbakır'da gidiyor, 'faili meçhulcü' diyor. Şimdi hem faili mechulcü, hem PKK'lı olan yeryüzündeki tek kişi benim, o da bir kadın. Faili meçhulcüysem PKK'lı olamam kardeşim; bu nasıl bir şeydir? Gerçekten kafayı kırdılar. Şimdi bu gün asayişten sorumlu bir ağabey var biliyorsunuz. Aklını bazı şeylerle bozmuş durumda. Biz kazanırsak erkek erkeğe evlilik serbest kalacakmış. Biz kazanırsak erkeklerle hayvanların evliliği serbest kalacakmış. Bu gerçekten kafanın gittiği bir durumdur. Bu arkadaşların psikiyatrik tedaviye ihtiyaçları var. Bunların cezai ehliyeti kalmamış. Şimdi o kadar ağır hakaretler, o kadar ağır iftiralar atıldı ki bu ülkede. Artık insanımızın, seçmenimizin vicdanına dokunur oldu" dedi.

Akşener, bunların ülkenin gerçek gündeminin konuşulmaması için yapıldığını belirterek, "Bunlar, senin işsizliğin konuşulmasın diye yapılıyor. 82 puan almışsın, atanamamışsın mülakatta elenmişsin; AK Parti'de ayısı, dayısı olan bir abi 52 puanla, 54 puanla atanmış; onun konuşulmaması için yapılıyor. Yozgat 20 yıldır, bu iktidarın arkasında durdu. Çivi çakmamışlar. Suriyeli sığınmacıların geldiği, gençlerinin işsiz kaldığı, hastanesinde doktorun bulunmadığı, hızlı trenin tren olmadığı bir şehir Yozgat. 700 binden 400 bine nüfusu düşmüş bir Yozgat. Anneler Günü yarın öbür gün. Ben de bir anneyim. Yani dolayısıyla bir anne olarak Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum" diye konuştu.

Akşener, seçim sonrasında, köy okullarını açacaklarını belirterek, "İktidarı kazanır kazanmaz, 15'inden sonra hemen 100 bin öğretmen atayacağız. 11 bin köy okulunu açacağız. ve bütün köylere bir öğretmen, bir ziraat mühendisi, bir veteriner ve tekniker tayin edeceğiz. Bütün çiftçi borçlarını yeniden yapılandıracağız. Mazotu mutlaka indireceğiz çiftçi için. Elektrikte indirim yapacağız. Yemde, mazotta ve gübrede indirim yapacağız. 14 Mayıs akşamı, Allah'ın izniyle sizin helal oylarınızla milletimizin teveccühüyle Sayın Kılıçdaroğlu, 13'üncü Cumhurbaşkanımız olacak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan emekli edilecek" dedi.

YAVAŞ: MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNDE DURULMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Herkesin verdiği oy azizdir. İster Millet İttifakı'na ister Cumhur İttifakı'na oy versin, hepsi başımızın üzerindedir. İnsanlar farklı farklı düşünebilir. Herkes bir tercih yapacak, buna hepimiz saygı duyacağız. Ama bunların kendileri gibi düşünmeyenleri, kendilerine oy vermeyenleri terörizmle suçlaması neyin nesi Allah aşkına? Hem söyleyeceksiniz 'dağda 85 tane terörist kaldı, ayakkabılarının numarasına kadar biliyoruz', hem de terör örgütünün propagandasını yapıp 'bunlar ülkeyi bölecek' diye iddia edeceksiniz. Her şeyden evvel o teröristlerin sadece Yozgatlılara gücü yetmez. Bu milletin en büyük sigortalarından birisi de Yozgatlılardır" dedi. (DHA)

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023