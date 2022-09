Akşener İzmit'te, Ağabeyinin Adının Verildiği Spor Tesislerinin Açılışına Katıldı: "Benimle Beraber İki İçişleri Bakanı Çıkmış Ailemizden, Bir Milli...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ağabeyinin adının verildiği İzmit Belediyesi Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılışında; "Hiç talepsizdi. Ben ondan feragat etmeyi öğrendim. Biz, siyasi bir aileye mensubuz. Benimle beraber iki İçişleri Bakanı çıkmış ailemizden, bir Milli Eğitim Bakanı. Atatürk'ün arkadaşı olan amcalarımızın bulunduğu bir aileyiz. Kendini Cumhuriyetin kurucusu sayan bir aileyiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ağabeyinin adına İzmit Belediyesi Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılışına katıldı. Akşener, açılış sırasında şunları söyledi:

"Biz oldukça kalabalık bir aileyiz. Özellikle babamın ailesi… Kuzenlerim burada, yeğenlerim burada. Rahmetli ağabeyim kız erkek ayırmaz, kızlardan yan tercih kullanırdı. Her kız çocuğunu evladı görürdü. Her genç kızı, kız kardeşi görürdü. Her yaşlı kadını teyzesi, halası görürdü. Çünkü benim 13 halam var. Kuzen sayısını bilmiyorum. Zor zamanda birbirinin yanında olan bir aileyizdir.

Hiç talepsizdi. Ben ondan feragat etmeyi öğrendim. Biz, siyasi bir aileye mensubuz. Benimle beraber iki İçişleri Bakanı çıkmış ailemizden, bir Milli Eğitim Bakanı. Atatürk'ün arkadaşı olan amcalarımızın bulunduğu bir aileyiz. Kendini Cumhuriyetin kurucusu sayan bir aileyiz. Bugün burada ağabeyim ismiyle Atatürk'ün resmini, Türk bayrağı ile birlikte görmenin bize neye tekabül ettiğini anlatamam. Çok teşekkür ediyorum. O siyasi ailenin; siyasetin içinde olan, bu ülkenin birliği, bütünlüğü, mihenk taşı olan yani ağabeyim kilit taşı bu cumhuriyetin birliği, bütünlüğü, milletin bekası, beraberliğiydi. Siyasi bir aileydik. Ama ağabeyim kişisel hiçbir talebi dile getirmemiş duayen bir politikacıydı. Soran herkese doğrusunu söyler, cebindeki beş kuruşu paylaşırdı.

İzmit'in mahpus baktığı dönemler vardır, o dönemlerde hapishanede bulunan sağcı, solcu ayrımı yapmadan herkesin eziyetinin karşısında durmuş bir insandı. Sonuna kadar benim arkamda durmuş bir çınar ağacıydı, çok iyi bir babaydı. Ailesi her şeyin üstündeydi. Çok iyi bir hocaydı ama çok da iyi bir ağabeydi. Çok iyi bir arkadaştı. Çok ketum bir insandı. Adam satmayan, adam tuzaklamayan cesur bir adamdı. İnanmış bir Müslümandı, samimi bir dindardı, Atatürk'ü çok seven bir ailenin ferdiydi. Bu tesis umarım çocuklarımız için hayırlara vesile olur. Biz vefalı bir aileyiz, biz hiç unutmayız dostluğu da unutmayız, vefayı da unutmayız ilginç bir şekilde düşmanlığı da unutmayız."

NİHAT GÜRER KİMDİR?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağabeyi olan Nihat Gürer, 6 Ocak 1948 tarihinde İzmit'te doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmit'te geçirdi. 1980 yılı öncesinde MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevini yaptı. Kocaeli Aydınlar Ocağı başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası başkanlığı yaptı.

21 Ocak 2017 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.