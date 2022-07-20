Akşener, İyi Parti'nin İç Anadolu Bölgesi İlçe Başkanlarıyla Buluştu - Haberler

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Akşener, İyi Parti'nin İç Anadolu Bölgesi İlçe Başkanlarıyla Buluştu

ANKA - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, parti İç Anadolu Bölgesi ilçe başkanlarıyla buluştu. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.

Akşener, kısa bir süre önce il başkanları ve parti gençlik kollarıyla da bir araya gelmişti.

ANKA / Güncel

İç Anadolu Bölgesi İYİ Parti Ankara Güncel Haberler

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