Akşener, İyi Parti Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Karadeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Karadeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Karadeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener geçtiğimiz hafta Karadeniz ziyareti kapsamında Giresun, Ordu ve Samsun'da esnafı ziyaret etmişti.
ANKA / Güncel