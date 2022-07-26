Akşener, İyi Parti Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Haberler

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Akşener, İyi Parti Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Karadeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Karadeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Karadeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener geçtiğimiz hafta Karadeniz ziyareti kapsamında Giresun, Ordu ve Samsun'da esnafı ziyaret etmişti.

ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Karadeniz Ankara Güncel Haberler

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