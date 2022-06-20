Akşener, İyi Parti İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti il Başkanları, Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla bugün Ankara'da bir otelde toplantı yaptı. Toplantı salonunda "Millet bizi çağırıyor" ve "Azkaldı" sloganı kullanıldı. Akşener, kısa süre önce İYİ Partili belediye başkanlarıyla da bir araya gelmişti. ANKA / Güncel Meral Akşener İYİ Parti Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akşener, İyi Parti İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.