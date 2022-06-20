Akşener, İyi Parti İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
ANKA - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti il Başkanları, Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla bugün Ankara'da bir otelde toplantı yaptı. Toplantı salonunda "Millet bizi çağırıyor" ve "Azkaldı" sloganı kullanıldı.
Akşener, kısa süre önce İYİ Partili belediye başkanlarıyla da bir araya gelmişti.
ANKA / Güncel