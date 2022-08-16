Akşener, İyi Parti Ege Bölgesi İl ve İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Ege bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ege bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Ege bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener, geçtiğimiz hafta Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Akdeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelmişti.
ANKA / Güncel