Akşener: "İstanbul'u Kaybettikten Sonra Kendilerini Toparlayamadılar"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin hem insan hem de ekonomik kaynağı olduğunu ancak israf, kayırmacılık, liyakatsizlik ve yandaş kayırma gibi pek çok olumsuzluğun ülkedeki kaynakları erittiğini ve insanları umutsuzluğa sevk ettiğini söyledi. Akşener, “Maalesef devletin sosyal devlet olma özelliğinin hızla kaybolduğu bir dönemeçteyiz. Bunu sağlayan da partili cumhurbaşkanlığı sistemidir. İstanbul'u kaybetti, o günden beri kendini toparlayamadı. Gittikçe kötüleşiyor, gittikçe çirkinleşiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin hem insan hem de ekonomik kaynağı olduğunu ancak israf, kayırmacılık, liyakatsizlik ve yandaş kayırma gibi pek çok olumsuzluğun ülkedeki kaynakları erittiğini ve insanları umutsuzluğa sevk ettiğini söyledi. Akşener, "Maalesef devletin sosyal devlet olma özelliğinin hızla kaybolduğu bir dönemeçteyiz. Bunu sağlayan da partili cumhurbaşkanlığı sistemidir. İstanbul'u kaybetti, o günden beri kendini toparlayamadı. Gittikçe kötüleşiyor, gittikçe çirkinleşiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Akşener, "Bugün sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışının ortaya konduğu bir açılıştayız" dedi. Bütün Türkiye gibi, İstanbul'u da ilçe ilçe dolaştığını ve birçok insan hikayesine tanık olduğunu belirten Akşener, şahit olduğu derin yoksulluk hikayelerinden bir bölümünü katılımcılarla paylaştı. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınların derin yoksulluğu daha yakıcı bir şekilde yaşadığına dikkat çekti.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Akşener, "Belediyecilik, belediyecilik hizmetleri çok güzel. Ama sosyal belediyecilik de çok çok çok güzel. İkisini birleştirmek harika bir durum. Evet, Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye'nin hem insan kaynağı var hem ekonomik kaynağı var. Ama Türkiye'de israf, Türkiye'de kayırmacılık, Türkiye'de liyakatsizlik, Türkiye'de yandaş kayırma gibi pek çok olumsuzluğun Türkiye'deki kaynakları erittiği, insanları umutsuzluğa sevk ettiği ve maalesef devletin, sosyal devlet olma özelliğinin hızla kaybolduğu bir dönemeçteyiz. Bunu sağlayan da partili cumhurbaşkanlığı sistemidir" dedi.

"ALLAH ŞAHİTTİR, KALBİM YARILDI"

Devletin kurumlarının birbiriyle rekabet eden değil, dayanışan bir şekilde çalışması gerektiğini vurgulayan Akşener, sözü, dün akşam saatlerinde Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası sonrasında AK Parti Gençlik Kolları üyesi gençler tarafından sosyal medyada yayılan asılsız iddialara getirdi. "O genç kızımızın videosunu ben de izledim" diyen Akşener, "Allah şahittir, kalbim yarıldı. Şimdi bu çocukları buralara ittiren, buralara bu konuşmaları yaptıran bir zihniyet var. Bu zihniyet, İstanbul'u kaybetti. O günden beri kendini toparlayamadı ve gittikçe kötüleşiyor, gittikçe çirkinleşiyor."

KELİMELER BOĞAZINA DÜĞÜMLENDİ

İlçe ziyaretleri sırasında karşılaştıklarını anlatan Akşener, şunları söyledi:

"Başkanım dün Ümraniye'deydim. Kadınlar benimle daha rahat konuşuyor. Genç bir kadın, yanında erkek çocuğu, kulağıma geldi dedi ki; 'Kimseye ulaşamadım. Bak şu çocuğa.' Baktım, ayağında ayakkabı yok, terliğimsi bir şey var. 'Okul kıyafeti ve ayakkabı alamadık. Ne yapacağım ben?' dedi. Tesettürlü bir hanımefendi geldi. Yüzünü maske ile kapatmış, gözleri görünüyor. O gözlerdeki acıyı keşke birileri de görseydi. Keşke smoothie içenler görseydi. Bir erkek çocuğu geldi, 'Çantalar çok pahalanmış, çantam eski, nasıl alacağım?' dedi. 'Çanta alabilir misin' demek istiyor"

"Bütün bunların ortalaması nedir?" diye soran Akşener, "Saray hayatının Türkiye'ye dayattığı başka bir dünya, bir paralel dünya. 5-10-15 maaş alan ne idüğü belirsiz, ne yaptığı belirsiz danışmanlar. Buna karşılık babasının çanta alamadığı 12-13 yaşındaki erkek çocuklar. Bunu gelip bir şekilde çözmeye gayret eden erkek çocuklar" diye konuştu.

"NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ DİYE ÇIĞLIK ATMA İHTİYACIM VAR"

Ümraniye - Küplüce'de ikamet ettiğini ve komşusu sayılabilecek evlerde karşılaştıklarını aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Bizim çocukluğumuzda vardı. Küçük yerlerin insanları hatırlayacaktır. Şehirlerde üç katlı evler vardı. Alt kat bodrum olarak yapılır, o bodruma genellikle odun, kömür konurdu. Zaman içinde ev sahibinin ihtiyacı olur, orayı daireye çevirirdi. Ben İzmit'ten bahsediyorum, bu İstanbul'da da aynıydı. O eve yazın ayakkabı çıkararak girersiniz, bastığınızda ayağınızın altı ıslanır. Rutubet olurdu. O evlerin apartman versiyonlarını görüyorum. O evlerin benzerinin aynısını görüyorum. O evlerde yaşayan çocukların, kadınların hallerini söyleyeyim size; küf içinde bir ev, 3.5 - 4.5 yaş arasında bir kız çocuğu, 1.5 yaşında bir erkek çocuğu, astım hastası. Başka çare yok. Zor zahmet iş bulmuş. Asgari ücretle çalışıyor. Neyin kafasını yaşıyorsunuz kardeşim diye sorma, bağırma, çığlık atma ihtiyacım var. Çünkü 3 sene evvel o asgari ücretle ortaya yakın bir hayat yaşayan bu insanlar bugün eve bir asgari ücret giriyorsa samimiyetle söylüyorum o buzdolabına baktığınızda gördüğünüz şey makarna ve mercimek çorbasının versiyonları. Protein alamayan, et alamayan aileler ve kucağınıza aldığınızda kemikleri sayılan çocuklar. Buna karşılık 14-15 yaşından sonra da obezliğe doğru giden gençler. Bunları neden anlattım? Öyle anlatıldığı gibi bir dünya yok. Sosyal yardımlar, hani diyorlar ya; 'Bunlar gelirse kesilir'. O sosyal yardımlar o kadar yandaşlar üzerinden yürür olmuş ki, gerçek ihtiyaç sahiplerine zaten gitmiyor."

"YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR"

Belediye eliyle yapılan yardımların önemine de değinen Akşener, "İsterdik ki herkesin hayatı rahat olsun. Belediyelerimiz de somut hizmetler yapsınlar ama maalesef ikisinin dengelenmesi gereken bir Türkiye. Kaynaklarının berhava edildiği, insanlarının görülmedi ve 'fakir var, açlık var' dediğinizde 'yalan söylüyorsunuz, tiyatro yapıyorsunuz'la suçlanılan bir Türkiye. Bu ne biliyor musunuz? Bu, yolun sonu görünüyor demek" diye konuştu.