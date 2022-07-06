Akşener: "İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' Öğüdüyle İnşa Edilen Devlet Geleneğimiz, Bugün; Ne Hastanedeki Doktorumuzu, Ne Ofisindeki Avukatımızı, Ne... - Haberler

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Akşener: "İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' Öğüdüyle İnşa Edilen Devlet Geleneğimiz, Bugün; Ne Hastanedeki Doktorumuzu, Ne Ofisindeki Avukatımızı, Ne...

ANKA - Güncel
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Akşener: 'İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' Öğüdüyle İnşa Edilen Devlet Geleneğimiz, Bugün; Ne Hastanedeki Doktorumuzu, Ne Ofisindeki Avukatımızı, Ne...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahkûm durumda. Böyle devlet yönetilmez. Başımız sağ olsun” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahküm durumda. Böyle devlet yönetilmez. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ve İstanbul'un Bakırköy ilçesinde avukat Servet Bakırtaş'ın bürosunda öldürülmesine tepki gösterdi. Akşener, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahküm durumda. Böyle devlet yönetilmez. Başımız sağ olsun…"

ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

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