Akşener'in Ziyaret Ettiği Esnaftan Bakan Nebati'nin "Ekonomi Gözlerdeki Işıltıdır" Sözüne Tepki: "Ben Gözlerine Baktım, Nevrim Döndü"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözlerine tepki gösterdi. Esnaf, “Ben gözlerine baktım, nevrim döndü. Bir bakan bunu diyebilir mi? Biz ülke yönetiyoruz, hane değil” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözlerine tepki gösterdi. Esnaf, "Ben gözlerine baktım, nevrim döndü. Bir bakan bunu diyebilir mi? Biz ülke yönetiyoruz, hane değil" dedi.

Meral Akşener, bugün İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener'in Sultanbeyli'de ziyaret ettiği bir helva dükkanının işletmecisi, dolardaki yükselişe dikkat çekerek, "Benim sattığım ürün 10 liradan 20 liraya çıkmış. Kiram tam iki katı artmış. Çalışanlarımın maaşları sürekli değişiyor. Ben, evime ekmek götüremiyorum" diye konuştu.

Nureddin Nebati'nin "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözünü anımsatan esnaf, "Ben gözlerine baktım, nevrim döndü. Sayın Bakanım, siz bir bakanısınız. 'Gözlerime bakın' ne demektir? Bir bakan bunu diyebilir mi? Biz, ülke yönetiyoruz, hane değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim belediye başkanlarım halkın içinde" dediğini hatırlatan esnaf, dükkanını 11 ay önce açtığını belirterek, AKP'li Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kendilerini hiç ziyaret etmemesinden yakındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başta olmak üzere muhaliflerin 'vatan haini' ilan edildiğini belirten esnaf, "Vatan hainiyse niçin parti kurmalarına müsaade ediliyor" diye sordu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK: SAVCI OLMAK İSTİYORUM, UMARIM BUNLAR KARŞIMA ÇIKMAZ

Bu arada Akşener'in yanına gelen ve 14 yaşında olduğunu söyleyen bir kız çocuğu, ileride savcı olmak istediğini söyledi. "Mülakata gireceğim ve bu, mülakatta benim karşıma çıkacak. Hükümet o zamana kadar değişecektir. Bu seçimi Allah korusun kaybedersek bir dahaki seçimde hayatta kaybetmeyeceğimize eminim. Umarım bunlar benim karşıma çıkmaz" diyen çocuğa Akşener, "14 yaşında bir kızın Türkiye ile ilgili endişeleri. Yuh olsun bize" diye yanıt verdi.