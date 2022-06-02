Akşener'in Ziyaret Ettiği Burdurlu Fırıncı: "İnsanlar 5 Ekmek Alırken 15 Lira Para Veriyor, Zorlanıyorlar" - Haberler

Haber: MAHİR BAĞIŞ/MUHAMMET FATİH BAŞCI - Kamera: KEMAL SEVİNDİRCİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Burdur'da ziyaret ettiği bir fırıncı, "Unu 80 liraya alıyorduk, şu anda 400-450 lira arasında değişiyor. Devlet teşvikini de belirli bir sınıra göre veriyorlar. Biz, gittiğimizde geri çevriliyoruz. İnsanlar beş ekmek alırken 15 lira para veriyor, zorlanıyorlar" dedi. Burdurlu fırıncı, Akşener'in "Bayat ekmek satın alan var mı" sorusuna ise "Var, soran çok oluyor" yanıtını verdi.

Meral Akşener, bugün Burdur'da esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Akşener'in ziyaret ettiği bir fırıncı, "Girdi maliyetleri çok yüksek; satan, yiyen herkes haklı. Mazot 7 lirayken poşeti 11 liraya alıyorduk, şu an 50 liraya alıyoruz. Bir tonu 50 bin liraya mal oluyor" diye konuştu.

"İNSANLAR 5 EKMEK ALIRKEN 15 LİRA PARA VERİYOR, ZORLANIYORLAR"

Akşener'in pandemi sonrasında işlerde bir değişim olup olmadığını sorması üzerine fırıncı, "O zaman unu 80 liraya alıyorduk, şu anda 400-450 lira arasında değişiyor. Devlet teşvikini de belirli bir sınıra göre veriyorlar. Biz, gittiğimizde geri çevriliyoruz. İnsanlar beş ekmek alırken 15 lira para veriyor, zorlanıyorlar" yanıtını verdi.

Akşener'in "Bayat ekmek satın alan var mı" sorusuna ise esnafın yanıtı, "Var, soran çok oluyor. Askıda ekmek kampanyamız da var" oldu.

"SATAMIYORUZ, GİRDİLER ÇOK PAHALI"

Akşener, zirai ilaç satan bir esnafı da ziyaret etti. Akşener'in "İşler nasıl" sorusuna esnafın yanıtı şöyle oldu:

"Zirai ilaç fiyatları, gübre fiyatları arttı, 1,5 kat şeklinde. İnsanların alım gücü düştü. Hayat pahalılığı nedeniyle bir düşüş var. Bir kış ilacını biz 120 torba satarken yarı yarıya düştü. Satamıyoruz, girdiler çok pahalı. Yıl yıl daha çok fark ediyor."

Eczaneden çalışan bir yurttaşa ise Akşener'in "Veresiye defteriniz var mı" sorusuna, "Var, olmayan kalmadı. Emekli oldu eşim ama çalışıyor" dedi. Eczane çalışanı, Akşener'in "Akşama ne pişireceksin" sorusu üzerine "Yeşil fasulye" cevabını verdi. Akşener, "Bu maaş oranlarının yansımasını ağalar duysun diye söylüyorum" dedi.

Başka bir esnaf ise Akşener'i karşısında görünce, "Allah seni görmeyi nasip etti bana, 1974 yılından beri ben bu davadayım. Çok iyi gidiyorsunuz. Her zaman bereketli geldin Burdur'a" diye konuştu. Akşener'in "İşler nasıl" diye sorması üzerine esnaf, "Ona hiç girmiyorum" yanıtını verdi.

Meral Akşener, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i de makamında ziyaret etti. Ercengiz, Akşener'e bazı hediyeler verdi.

ANKA / Güncel