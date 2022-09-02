Adana haber | Tek Kelimelik Tweet Akımına Siyasiler de Katıldı: Bakan Nebati 'Işıltı', CHP'li Özkoç 'Adalet', Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 'Hayırdır'...
Güncel Haberler
Adana haber: Sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına bakanlar, siyasi parti yöneticileri, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "ışıltı", CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "adalet", HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "eşitlik", Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "hayırdır" mesajını paylaştı.
Sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına bakanlar, siyasi parti yöneticileri, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "ışıltı", CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "adalet", HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "eşitlik", Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "hayırdır" mesajını paylaştı.
Sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına bakanlar, siyasi parti yöneticileri, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Sosyal medyaya yapılan bazı paylaşımlar şöyle:
"Cumuhurbaşkanlığı Sözcüsü: İstiklal
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Işıltı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Diplomasi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Değişim
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Adalet
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Çevre
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Enerji
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Emek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: Umut
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Eşitlik.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Hakikat
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel: Adalet
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ankara
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: İcraat
Adana Büyükşehir Belediye Zeydan Karalar: Hayırdır"
Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye" paylaşımını alıntıladı. Erkek, "Şahsım" mesajını yazarken, Atay; "AKP'siz" paylaşımını yaptı.