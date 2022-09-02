Adana haber | Tek Kelimelik Tweet Akımına Siyasiler de Katıldı: Bakan Nebati 'Işıltı', CHP'li Özkoç 'Adalet', Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 'Hayırdır'...

Adana haber: Sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına bakanlar, siyasi parti yöneticileri, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "ışıltı", CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "adalet", HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "eşitlik", Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "hayırdır" mesajını paylaştı.

Sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına bakanlar, siyasi parti yöneticileri, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "ışıltı", CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "adalet", HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "eşitlik", Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "hayırdır" mesajını paylaştı.

Sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına bakanlar, siyasi parti yöneticileri, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Sosyal medyaya yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

"Cumuhurbaşkanlığı Sözcüsü: İstiklal

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Işıltı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Diplomasi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Değişim

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Adalet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Çevre

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Enerji

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Emek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: Umut

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Eşitlik.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Hakikat

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel: Adalet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: İcraat

Adana Büyükşehir Belediye Zeydan Karalar: Hayırdır"

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye" paylaşımını alıntıladı. Erkek, "Şahsım" mesajını yazarken, Atay; "AKP'siz" paylaşımını yaptı.