Akşener'in Manisa'da Dinlediği Çocuk: "Test Kitapları Alamıyoruz. Lgs'ye Girdim, Hiç Test Çözemeden Girdim. Okuyamamaktan Çok Korkuyorum"

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: ÜNAL AYDIN

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Manisa Salihli'de dinlediği bir çocuk, "Meral abla, biz test kitapları alamıyoruz. Ben 14 yaşındayım. Bu sene LGS'ye girdim. ve ben hiç test çözemeden girdim. Okuyamamaktan çok korkuyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye çapında esnaf ziyaretlerinin ikinci turuna devam ediyor. Akşener bugün, Manisa'nın Salihli ilçesinde esnafı ziyaret etti, yurttaşların sorunlarını dinledi.

15 yaşındaki bir çocuk Akşener'e "Çok zor durumdayız" dedi. Akşener, "Kaç yaşındasın" diye sordu. Çocuk, 15 yaşında olduğunu söyledi. Akşener, "15 yaşında sen bu dertleri anlatmak için buradasın" dedi, çocuk ise "15 yaşında gelecek kaygısı çekiyorum" karşılığını verdi.

Bir başka çocuk ise Akşener'e, "Meral abla, biz test kitapları alamıyoruz" dedi. Başka bir çocuk ise "15 yaşındayım, sanayide çalışıyorum, bugün sizin yanınıza gelmek için izin aldım" dedi. Bir engelli ise; "Malulen emekliyim, engelliyim. 2 buçuk milyarla (2 bin 500 lirayla) geçinemiyorum. Gerçekten geçinemiyorum" diye konuştu.

Test kitabı alamadığını söyleyen 14 yaşındaki çocuk ise ağlayarak, "Ben 14 yaşındayım. Ben bu sene LGS'ye girdim. ve ben hiç test çözemeden girdim. Ben atanamamaktan çok korkuyorum. Okuyamamaktan çok korkuyorum" dedi.

Akşener'in ziyaret ettiği ve "İki asgari ücretle geçinebiliyor musunuz" diye sorduğu bir dondurmacı şu; "Zor, kızım eşinden boşandı, çocuğu ile birlikte yanımda. Evim kira zaten" dedi. Akşener'in "Eti ne kadar sürede alıyorsunuz?" sorusuna, esnaf; "Eti alamıyorum, kıyma alıyorum. Onu da 30 liralık vermiyorlar. Alamıyorum eti. 50 liralık alıyorsak, yemeklerin içine koymak için. Dört defa kullanıyorum, bölüyorum. Ben bulamıyorum, evde beş kişiyim" yanıtını verdi. Akşener, bu sözleri dinledikten sonra, kendisini takip eden gazetecilere, "Siz de emekçisiniz. Hepiniz ev geçindiriyorsunuz. Buradaki bu bilgilerin kamuoyuna duyurulması hepimiz için önemli" dedi.

Akşener'in bir başka dükkanda, bir bebeği onu kucağına aldı, onunla fotoğraf çektirdi.

Akşener'in, "İnsanların durumları nasıl" sorusuna esnaf; "Bir yıl önce, mağazamıza giren herkes alışveriş yapabiliyordu. Ama son bir yıldır sadece gelir düzeyi yüksek kişiler alışveriş yapabiliyor. Eskiden eş dost hatırına iskonto yapabiliyorduk. Artık iskontoları bile yapamıyoruz" dedi.

Burada esnaf, Akşener'e "Giyimde de KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istiyoruz" dedi.

Genç bir esnaf, "Aldığın maaşla geçinebiliyor musun?" sorusuna "4 bin 250 lira asgari ücret az geliyor. Babam garsonluk yapıyor. Babam da asgari ücret alıyor, çok zor. Kendi maaşım bana zor geliyor" diye konuştu. Akşener, esnafın annesi ile de görüntülü konuşma yaptı.

Esnaf, Akşener'in sorusu üzerine haftada bir kez et alabildiğini söyledi. Esnaf, "Artık her şey iki katı, asgari ücret zaten belli, zorlanıyoruz" dedi.

ANKA / Güncel