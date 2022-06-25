Akşener'in Dinlediği Genç: "Bir Gün, Dışarıda Bana Saldıran Bir Adamın, Serbest Bir Şekilde Gezmeyeceğini Bildiğim Bir Ülkede Kendimi Görmek...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sorunlarını dinlediği bir genç; "Bir gün dışarıda bana saldıran bir adamın serbest bir şekilde dışarıda gezmeyeceğini bildiğim bir ülkede kendimi görmek istiyorum" dedi. Başa bir genç ise; "750-800 lirayla bir ayı çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle buluşmaya devam ediyor. "Gençler İçin Gençlerle Beraber" programının sekizinci bölümünü yayınlayan Akşener, bu programda KYK borçları ödeyemediği için mağdur olan gençlerle bir araya geldi.

Akşener'in; "Bu ülkeye umutların ne durumda" diye sorması üzerine bir genç; "Burada bu şekilde görmek istemiyorum kendimi. Bir gün dışarıda bana saldıran bir adamın, serbest bir şekilde dışarıda gezmeyeceğini bildiğim bir ülkede kendimi görmek istiyorum" yanıtını verdi.

Başka bir genç; "Bir yurt dışında gezme hayallerimiz vardı yani 100 bin lirayla gitsek herhalde bir çorba içer, iki tur atar geliriz. Pandemide eve kapandık şimdi ekonomiden dolayı ülkeye kapandık. Çıkma şansımız hiç yok" diye cevap verirken, bir diğer genç; "Açıkçası ben ülkeden çıkmayı düşünmüyorum. Her şey değişir gibi bir umudum yok. Her şey değişir bir umudum yok" diye konuştu.

Bir genç ise Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) şartlarına ilişkin; "KYK yurdunda kalıyorum. İnanın 7 kişilik, 8 kişilik odalar var" dedi. KYK ile ilgili problemlerini gençler şu sözlerle anlattı:

"-7 kişi kaldık biz bir evde. 4-5 tane bölümümden arkadaşım tamamen okulu bıraktı yol masrafından dolayı.

"-3 kişi kalıyorduk biz, 4'e çıkarılmış. Şimdi o kadar pandemi boyunca bas bas bağırdınız, 'sosyal mesafe' diye. Kolumu şöyle bir atsam adamın suratına çarpıyor."

Bir gencin; "750-800 lirayla bir ayı çıkarmaya çalışıyorum" sözleri üzerine Akşener; "Beslenmen nasıl oğlum senin" sorusunu sordu. Genç, Akşener'in sorusuna; "Makarna, mantı, pirinç vs. O tarz şeyler. Böyle kendimi şımartıp bazen iki hafta bir falan kıyma alıyorum yemeklik" yanıtını verdi.

Bir genç ise; "Ben öğrencilik hayatımı yaşadığımı düşünmüyorum. Ne bir konsere gittim ne bir şey, gerçekten gitmedim bu arada" diye konuşurken, başka bir genç; "2013 yılındaki halimi hatırlıyorum etkinliklere katılabiliyorduk, konserlere katılabiliyorduk ama şu an tek yaptığım şey ayı kurtarmak, günü kurtarabilmek" sözleriyle durumunu ifade etti.

Bir gencin; "Sonuç hüsran, hep hüsran oldu" sözleri üzerine Akşener; "Umarım bizi yönetenler ve yarın bizi yönetecek olanlar ben de dahil olmak üzere bu sesi duyarız, duyururuz" dedi.

ANKA / Güncel