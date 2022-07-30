Akşener'in Dinlediği Esnaf: "Zamlardan Bıktık, Hükümetten de Yıldık. Vatandaşıyla Dalga Geçen Bir Hükümet Var"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ziyaret ettiği esnaf, "Zamlardan bıktık, etiketleri değiştirmeye yetişemiyoruz. Bu hükümetten de yıldık, vatandaşıyla dalga geçen bir hükümet var, enflasyonla ilgili. Porsiyonları azaltın, şöyle yapın böyle yapın diye kendileri şatafatlı yaşarken vatandaşına böyle şeyler söylüyorlar. Biz de halkını düşünen bir başkan istiyoruz, yeter artık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yurttaşlara seslendi, esnafın dertlerini dinledi. Akşener, yurttaşlara şu sözlerle hitap etti:

"Sizler işinizi gücünüzü bıraktınız buraya geldiniz, bu benim içi vebal, Cenabı Hak beni size mahcup etmesin. Siz de hakkını helal edin. Uzun bir zamandır geziyoruz. Siyasetçinin tek bir görevi vardır seçmenin, milletinin dertlerine kulak verip onlara dair çözümler üretip sizin huzurunuzda rekabet etmektir. Seçim olur siz bir karar verirsiniz 'Arkadaşım ben seni hizmet etmen için iktidar ettim, sen bana hizmet edeceksin.' Bizim gibilere de dersiniz ki; 'Sen muhalefettesin benim avukatlığımı yapacaksın.' Yani birbirimizle kavga etmek değil birbirimiz üzerinden size doğru hizmetin getirilebilmesi için rekabet etmek.

Bir yurttaşın "Türkiye'yi satıyorlar" sözleri üzerine Akşener, "Sakarya'da bir emlakçı kardeşim dedi ki 'Abla ben Türkiye'nin namusunu satıyorum' tövbe tövbe dedim ne diyorsun sen? Dedi ki; '400 bin dolara ev sattım 8 kişi vatandaşlık aldık.' Böyle bir ülke olamaz. Bu ülkenin vatandaşlığını satışa çıkarmak olamaz. Bir ülke için ayıptır, günahtır gerçekten itibarsızlıktır."

Akşener, Susurluk'ta esnafı ziyaret etti, dertlerini dinledi. Akşener'in, "İşler nasıl" diye sorduğu esnaf, "Nasıl diyeyim 1 yılı doldu, ekim ayında açılmıştık. Arkada kahve makinamız var ilk açtığımızda 65 liraya kahve satıyorduk şu anda 150 lira. O günden bugüne en az 3-4 kata varan bir fiyat değişimi yapmak durumunda kaldık. İnsanların alım gücü ona göre. Geçen ayki elektrik faturamız 17 bin lira. Bakın içerisi hamam gibi iki tane klima çalıştırmaya uğraşıyorum" yanıtını vardı.

Bir esnaf Akşener şu sözlerle dert yandı:

"Zamlardan bıktık, etiketleri değiştirmeye yetişemiyoruz. Her gün zam her gün zam bıktık. Bu hükümetten de yıldık, vatandaşıyla dalga geçen bir hükümet var, enflasyonla ilgili. Porsiyonları azaltın, şöyle yapın böyle yapın diye kendilerini şatafatlı yaşarken vatandaşına böyle şeyler söylüyorlar. Bizde halkını düşünen bir başkan istiyoruz, yeter artık."

Akşener'in ziyaret ettiği başka bir esnaf girdi maliyetlerinden şikayet ederek şunları söyledi:

"Girdi maliyetlerinin çok fazla olması insanların kaldıramayacağı bir seviyeye ulaştı. Alım gücü düştü. Burası daha önce benim lokantamdı. 16 ay geçti ben 40 liraya alıp 48 liraya sattığım peynirin şu anda 98 liraya gelişi var. Yöremizde üretilen bir şey. 110 liraya satıyoruz. Karlar olmadığı için maliyetler artıyor, kazanç yok sadece işletmeyi nasıl ayakta tutabiliriz onunla uğraşıyoruz. Genel anlamda finansa da erişemiyoruz. Üretici yada yatırımcı önünü görürse yatırımını, satışını planlayarak her şeyi ona göre yapar. Şu anda en büyük sıkıntımız önümüzü görememek."