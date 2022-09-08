Akşener'in Dinlediği Eczacı Mama Fiyatlarından Yakındı: "Asgari Ücretli Mama Alamaz"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL- GAYE ŞEYMA CAN / Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Bahçelievler'de esnaf ziyareti kapsamında girdiği eczanede, bebek mamalarını sorunca eczacı, "Asgari ücretlinin alması imkansız. Annenin sütünün çok gelmesi lazım ki bebeğini besleyebilsin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerine bugün de devam etti. Eyüpsultan'dan sonra Bahçelievler'de esnafı dinleyen Akşener, ilk olarak bir eczaneye girdi.

"HER İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANMA AŞAMASINDA"

Akşener'in işlerin nasıl olduğunu sorması üzerine eczacı, "Bizde çok ciddi problem var. Her iki eczaneden bir tanesi kapanma aşamasında. Hem İstanbul Eczacı Odası'yla hem de Türkiye Eczacılar Birliği'yle çalışmalarımız devam ediyor. Kepenkleri yarıya indireceğiz, sonra tamamı inecek. Hani belli bir süreç devam ediyor ama bakalım nasıl olacak" diye konuştu.

Dün Şişli'de bir eczanede veresiye defteriyle karşılaşan Akşener burada da "Veresiye defteri var mı" diye sordu. Eczacı not kağıtlarındaki alacak listesini gösterdi.

Akşener, "Bakın bunlar yalan değil, veresiye defteri. Bu bakkal dediğimiz zincir market olmayanların hepsinde var" dedi.

"İLAÇLARDA CİDDİ FİYAT FARKI ÇIKIYOR"

İlacını alamayan emekliler hakkında konuşan eczacı, durumu, "Şöyle bir sıkıntı var, şimdi emekli olan kişi geliyor ilacını alacak. Bir ilacında ciddi bir fiyat farkı çıkıyor. O amca da onu alma şansı yok. Biz bir tanesine yardımcı olalım ama hepsine yardımcı olma şansımız yok. Biz de esnafız. Çok ciddi bir durum" sözleriyle anlattı.

"ASGARİ ÜCRETLİ MAMA ALAMAZ"

Mama fiyatlarını soran Akşener'e esnaf, "Asgari ücretli alamaz, fiyatlar şu an inanılmaz. Annenin sütünün çok gelmesi lazım ki anne mamaya ihtiyaç duymadan bebeğini besleyebilsin. Geçen yıl 90 liraydı bebek maması şimdi 210 lira. Biz artık eczanede insanlar gelip vitaminlerini alabilsinler istiyoruz. Şu dönemde antidepresan satışının ne kadar arttığını gözler olduk. Gördük ki artık insanlar geceleri uyuyamıyor" cevabını verdi.

"GEÇİNEMİYORUZ, MÜLTECİLERİN DURUMU BENDEN İYİ"

Eczanenin ardından bir dönerciye giren Akşener ilk olarak, "Geçinebiliyor musunuz?" diye sordu. Çalışan ise" Geçinemiyorum. Evliyim, o kadar zor durumdayım ki şu an. Ev sahibi beni evden çıkarmaya çalışıyor, mahkemelik olacağız. 8 bin lira alıyorum ama geçinemiyorum. Dün akşam makarna yoğurt yedik. Şu anda mülteci konumundayız" dedi. Akşener ise "Mültecilerin durumu sizden iyi" dedi. Çalışanlar, "Umudumuz sizlersiniz. Onların umurlarında değiliz 'Size ihtiyacımız yok' diyorlar" diye dert yandı.

Seçmenin önemli olduğunu belirten Akşener, İBB seçimlerini hatırlatarak "Bütün seçmenler 805 bin fark attınız kardeşim" dedi.

"KİMSE ÖNÜNÜ GÖREMİYOR, KARAMSARLIK VAR"

İşletmeci ise Akşener'e faturalardan dert yandı. Faturaların yüzde 50 arttığını belirterek şunları söyledi:

"Elektrik faturaları, doğal gaz faturaları bizi mahvediyor. Geçen ay 8 bin lira gelen elektrik faturası bu ay 12 bin 500 lira geldi. Yüzde 30 dediler, yüzde 50 zam oldu. Doğal gaz geçen ay 6 bin geldi bu ay bakalım kaç gelecek, bir de burası 20 metrekare ufacık dükkan. Ülke olarak mutsuzuz, karamsarlık var. Parası olan da olmayan da mutsuz. Kimse önünü göremiyor, çocuklarının geleceğini garanti altına alamıyor."