Akşener'in Dinlediği AKP'li Yurttaş: "Köprümüz, Hükümet Konağımız, Kapalı Okulumuz Çarşının İçinde Ama Ne Yazık Ki Sesimizi Duyuramıyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Nevşehir’in Avanos ilçesinde dinlediği AKP’li olduğunu belirten bir yurttaş; “Muhalefet bir pusuladır, defalarca söylüyoruz. Köprümüz, hükümet konağımız, kapalı okulumuz çarşının içinde ama yıllardır ne yazık ki sesimizi duyuramıyoruz” dedi. Yurttaş, Akşener’den taleplerini hükümete iletmesini istedi.

HABER: MERVE GÜVEN- KAMERA: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Nevşehir'in Avanos ilçesinde dinlediği AKP'li olduğunu belirten bir yurttaş; "Muhalefet bir pusuladır, defalarca söylüyoruz. Köprümüz, hükümet konağımız, kapalı okulumuz çarşının içinde ama yıllardır ne yazık ki sesimizi duyuramıyoruz" dedi. Yurttaş, Akşener'den taleplerini hükümete iletmesini istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Nevşehir'in Avanos ilçesinde esnaf ve yurttaşla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Akşener'in "İşler nasıl gidiyor" sorusuna esnaflar "Kötü gidiyor" diyerek ekonomik kriz ve geçim sıkıntısından dert yandı. Avanos'a geçerken Kalaba kasabasında duran Akşener, burada yurttaşlar ile sohbet etti. Bir yurttaş Akener'e, "Başbakan olduğunuzda bizim Kalaba için yapacağınız bir şeyler var mı, daha önceden bir programınız var mı? Onu öğrenmek istiyoruz" diye sordu. Akşener de yurttaşa şunları söyledi:

"Ben size adaleti, hukuku ve insan kayırmaya son vermeyi söz veriyorum. Atanamayan çocuklar var bu ayı dayı mevzusunu kaldıracağız, mülakatı kaldıracağız atanamamış öğretmen bırakmayacağız. Sizin kasabanızın özel olarak neye ihtiyacı varı bilmiyorum siz söyleyeceksiniz, üzerine konuşacağız."

Yurttaş da ilçe olmak istediklerini söyleyerek şunları dile getirdi:

"Kalaba'mızda ilçelik sorunumuz var, işsizlik sorunumuz var. 30 yıldır bir türlü yapmadılar. Özal zamanına verilen çeliği geri aldılar. 5 bin 500 nüfusu var. 8-10 tane un fabrikası var, 1 tane çimento fabrikası var, 1 tane kireç fabrikamız var, 2 tane beton fabrikamız var, koza altın burada potansiyel olarak iş alanı fazla ama işsizlik de var."

Avanos'ta seramik satan bir dükkan sahibi de iyi olmaya çalıştıklarını belirterek "Müşteri durumu şu anda şimdi Almancı dönemi var, o yüzden piyasa biraz canlı. Ama 1 ay sonra tekrar eski haline gelecek" diye konuştu.

AKP'li olduğunu ifade eden bir yurttaş ise Akşener'e şunları aktardı:

"Adalet ve Kalkınma Partiliyim, Muhalefet bir pusuladır, defalarca söylüyoruz. Köprümüz, hükümet konağımız, kapalı okulumuz çarşının içinde ama yıllardır ne yazık ki sesimizi duyuramıyoruz. Sizden de muhalefet olarak ilçemize gelmişken Avanos'umuz için de sayın hükümetimizden bunu dillendirmenizi istirham ediyorum."

Akşener, Nevşehir'de ikram edilen testi kebabını çekiçle kırdı. Akşener'e ayrıca yurttaşlar ve esnaf yöresel hediyeler de verdi.