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Akşener, il başkanları ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre; 'İl Başkanları Çalıştay'ı Ankara'da yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcıları ve il başkanları katıldı. Çalıştay da Akşener de bir konuşma yaptı.

Akşener, il başkanları ile bir araya geldi

Akşener, il başkanları ile bir araya geldi

Akşener, il başkanları ile bir araya geldi

Akşener, il başkanları ile bir araya geldi

Akşener, il başkanları ile bir araya geldi

Akşener, il başkanları ile bir araya geldi

Akşener, il başkanları ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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