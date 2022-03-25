Akşener, il başkanları ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre; 'İl Başkanları Çalıştay'ı Ankara'da yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcıları ve il başkanları katıldı. Çalıştay da Akşener de bir konuşma yaptı.