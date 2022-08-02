Akşener: "Gençlerimizin Emeğine Sınavlarda ve Mülakatlarda Defalarca İhanet Ettiniz. Tekrarını Kabul Etmeyiz" - Haberler

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Akşener: "Gençlerimizin Emeğine Sınavlarda ve Mülakatlarda Defalarca İhanet Ettiniz. Tekrarını Kabul Etmeyiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınladığı iddialarına ilişkin, “Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; tekrarını kabul etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınladığı iddialarına ilişkin, "Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; tekrarını kabul etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 KPSS sorularından bazılarının bir yayınevi tarafından daha önce yayınlandığına ilişkin iddiaları, sosyal medya paylaşımında değerlendirdi. Akşener, şu açıklamayı yaptı:

"Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız."

ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti KPSS Güncel Haberler

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