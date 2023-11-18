Akşener: "Gazzelileri Oradan Ne Bizim Ülkemize Ne de Bir Başka Ülkenin Topraklarına Göndermeyin Aksi Takdirde İsrail Orayı İşgal Eder Diyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gazze’de yaşananlar son derece yanlış tekrar saymıyorum ama oradaki insanların rahat etmesini, canlı kalmasını, sağlıklı olmasını sağlamak birinci görev, dünyayı bu konuda ayağa kaldırın diplomasi yapın ama Gazzelileri oradan ne bizim ülkemize ne de bir başka ülkenin topraklarına göndermeyin aksi takdirde İsrail orayı işgal eder diyoruz. Biz bunu diyoruz onlar ne anlıyor. İsrail yanlısı ilan ettiler beni ben böyle bir ahmaklık, ahmaklık değilse böyle bir hainlik görmedim” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Gazze'de yaşananlar son derece yanlış tekrar saymıyorum ama oradaki insanların rahat etmesini, canlı kalmasını, sağlıklı olmasını sağlamak birinci görev, dünyayı bu konuda ayağa kaldırın diplomasi yapın ama Gazzelileri oradan ne bizim ülkemize ne de bir başka ülkenin topraklarına göndermeyin aksi takdirde İsrail orayı işgal eder diyoruz. Biz bunu diyoruz onlar ne anlıyor. İsrail yanlısı ilan ettiler beni ben böyle bir ahmaklık, ahmaklık değilse böyle bir hainlik görmedim" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçimler için başlattığı il gezilerine devam ediyor. Akşener bugün Kırıkkale'de teşkilat buluşmasına katıldı.

Akşener, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Yavuz Kuzucu'yu yerel seçimlerde partisinin belediye başkan adayı olarak açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarını, milletvekillerini teker teker tanıtan Akşener, "Bugün burada biz insan ömrü için bile kısa ama siyasette çok fazla hepimize çok uzun gelen bir 6 yılı doldurduk. Türkiye'de bazı şeyleri başardık, başaramadıklarımız da oldu. Bu başaramadıklarımızın çok önde olduğu başardıklarımızın unutulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla hem başardıklarımızı hatırlamak hem de başarısızlıklarımızdan ders çıkarıp bundan sonra nasıl başarılı olacağımızı sizden aldığımız ilham ve bilgilerle paylaşmak üzere hem Yavuz beyi hem de Yahşiyan belediye başkan adayımızı ilan etmek için aranızdayım" dedi.

"BU ÜLKEYİ YÖNETECEĞİNE İNANAN İNSANLARIN KURDUĞU BİR GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ OLARAK NİTELENDİRDİM"

İYİ Parti kuruluş sürecinde yaşananları özetleyen Meral Akşener, "Türkiye'de bir grup insan bir araya geldiler, bana dediler ki 'sen de önümüze geç ve biz siyasi parti haline gelelim.' Ben partimizi bir girişimcilik örneği olarak anlattım. Başlangıçta zorlukların çekileceğini o zorlukların sonucunda yok olunabileceği ama var kalındığı takdirde bu ülkeyi yöneteceğine inanan insanların kurduğu bir girişimcilik örneği olarak nitelendirdim" diye konuştu.

"HAKSIZLIĞA DİRENÇLİYİZ AMA ASLA KAFALARINI EĞMEYEN, İTİRAZ EDEN DE TEK TEK BİREYLERİZ. TAMAMI DA İYİ PARTİ'DE BULUŞTU"

2019 yerel seçimlerinde CHP ile İYİ Parti ittifakının yapıldığı dönemi anımsatan Akşener, "Sayın Erdoğan'ın önem verdiği iki şehir alındı, bir başarı öyküsü yazıldı. Ondan sonra pek çok konuda nefes alınır oldu. Başarabilirmişiz kanaati oluştu. Denildi ki bunlar başardığına göre demek ki biz de yapabiliriz diyerek pek çok parti kuruldu. 2023 seçimlerini geçirdik, çok sert geçti. 2024 seçimlerine gidiyoruz. Biz şerbetliyiz; iftiraya, hakarete, zorbalığa şerbetliyiz. Haksızlığa dirençliyiz ama asla kafalarını eğmeyen, itiraz eden de tek tek bireyleriz. Tamamı da İYİ Parti'de buluştu. Türkiye için elimizden geleni canımız pahasına yapmaya hazırız" diye belirtti.

Akşener, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

"Biz anlatmadığımız için bunların tamamı unutuldu. Dün tesadüfen bir yerde okudum; 'Yanlışı söylemeyin ve yanlışı söylemekte ısrar etmeyin çünkü bunu yaptığınız zaman yanlış hakikatin yerini alır.' Türkiye'de bu şu anda hakim...Kırıkkale'de emekli 'ölmüş' durumda. Türkiye'nin en rahat ulaşılır, en rahat fırça atılır genel başkanı benim muhtemelen kadın olduğum için erkekler olsa acaba olur muydu? Ama bahsettiğim o değil. 7 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum, 10 bin lira kira veriyorum dedi. Derdimizi Meclis'te söyle dedi.

"KENDİMİZİ ANLATMA FIRSATININ ORTADAN KALKTIĞI BİR SEÇİM SİSTEMİ İÇERİSİNDEYİZ"

2,5 yıl arkadaşlarımla beraber esnaf gezdim. Hiçbir esnaf dükkanında herhangi bir partiyi yermedim, övmedim sadece o insanları dinledim. Türkiye tam ortadan ikiye bölünmüş durumda ve bu bölünmenin neticesinde manevi değerlerimiz üzerinden dövüştürülmeye çalışıldığımız ve kendimizi anlatma fırsatının ortadan kalktığı bir seçim sistemi içerisindeyiz.

"ULUSLARARASI DÜNYADA NETENYAHU'YU SAVAŞ SUÇLUSU İLAN ETTİRİN"

Bugün KYK yurtlarında her gün bir asansör kopup düşüyor. O yurtlarda çekilen eziyetlerin konuşulması gerekirken din, iman, inançlarımız, milli duygularımız üzerinden çarpıştırılan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Biz uzunca bir süre Gazze'yi konuştuk. Gazze'de yapılanların herhangi bir Türk'ün ister seküler olsun ister dindar olsun o kıyımın yanında durması mümkün mü? Bir insanlık ayıbıdır. Ama Türkiye'de çok enteresan bir şey var farkında mısınız? Asla Gazze'de yaşanan soykırımla karşı karşıya getirmiyorum. Bebeklerin, kadınların, çocukların öldürüldüğü bir dünyayı ortadan kaldırmak için yola çıktık. Her şey çarptırılıyor bu ülkede. Bunun adı kayıkçı kavgası günahtır. Gazze'de yaşananlar....Diyoruz ki lütfen uluslararası sistemde ağırlık koyun garantör olma konusunda en şanslı biziz bunu yerine getirin. Uluslararası dünyada Netenyahu'yu savaş suçlusu ilan ettirin.

"GAZZELİLERİ ORADAN NE BİZİM ÜLKEMİZE NE DE BİR BAŞKA ÜLKENİN TOPRAKLARINA GÖNDERMEYİN AKSİ TAKDİRDE İSRAİL ORAYI İŞGAL EDER DİYORUZ"

Bu sistem dış politikadaki devlet aklını yok etti. Batı Trakya'daki mübadele göçmeni bir ailenin kızıyım. Batı Trakya'daki Türkler, Suriye'deki Türkler hangi hükümet gelirse gelsin devletimizin mensupları tarafından brifing alır ve oradaki insanların can güvenliğini sağlamak ama nüfusa almamak ve onların orada kalmalarını sağlamak bu ülkenin birinci önceliğiydi. Bu aklın getirdiği sonuç olarak diyoruz ki Gazze'de yaşananlar son derece yanlış tekrar saymıyorum ama oradaki insanların rahat etmesine, canlı kalmasını, sağlıklı olmasını sağlamak birinci görev, dünyayı bu konuda ayağa kaldırın diplomasi yapın ama Gazzelileri oradan ne bizim ülkemize ne de bir başka ülkenin topraklarına göndermeyin aksi takdirde İsrail orayı işgal eder diyoruz. Biz bunu diyoruz onlar ne anlıyor. İsrail yanlısı ilan ettiler beni ben böyle bir ahmaklık, ahmaklık değilse böyle bir hainlik görmedim.

Ne için kurulduğumuzu hatırlayacağız. Bu ülkenin içinde bulunduğu ister dış ister iç şartların rezaleti karşısında bu ülkeyi yeniden ayağı kaldırıp bir dünya ülkesi; ekonomisiyle, istihdamıyla bir Türkiye inşa etmek için öncelikle iktidar olacağız. Yerel seçimlerde bu arkadaşlarımızı seçerek işe başlayacağız.

"KYK YURTLARINDAN UMUTSUZLUK SEBEBİYLE İNTİHAR EDEN ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ KARARTAN BU SİSTEMDEN KURTULMAK İÇİN YOLA ÇIKTIĞIMIZI HATIRLAYACAĞIZ"

Türkiye'nin soyulmasına hayır demek için yola çıktığımızı hatırlayacağız ve yönettiğimiz takdirde her birinin kursağına girmiş o haram lokmaları tek tek çıkaracağımıza olan inancımızı hatırlayacağız. KYK yurtlarından umutsuzluk sebebiyle intihar eden çocuklarımızın geleceğini karartan bu sistemden kurtulmak için yola çıktığımızı hatırlayacağız. ve arkadaşlarımızı seçeceğiz benim sizden isteğim budur."