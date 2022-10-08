Akşener, Fıvb Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükselen 'Filenin Sultanları'nı Tebrik Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları’nı tebrik etti. Akşener, “Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları’nı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonluğa çok az kaldı” açıklamasını yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Akşener, " Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonluğa çok az kaldı" açıklamasını yaptı.

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi. İlk seti 25-20 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci sette rakibine 25-21, üçüncü sette ise 25-23 mağlup olarak karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Filenin Sultanları gruptaki 3. yenilgisini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. Filenin Sultanları, 2. tur F Grubu'nda Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve Sırbistan'a yenilirken Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya'yı mağlup etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Filenin Sultanlarını tebrik etti. Akşener'in tebrik mesajı şöyle:

"Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonluğa çok az kaldı."