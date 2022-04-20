Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil diye bir yer kalmadığında parti görünümlü terör örgütü payandasının varlık sebebi de ortadan kalkacak"
AA - Bayram Akkaya - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)
AA / Bayram Akkaya - Güncel