Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil diye bir yer kalmadığında parti görünümlü terör örgütü payandasının varlık sebebi de ortadan kalkacak" - Haberler

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil diye bir yer kalmadığında parti görünümlü terör örgütü payandasının varlık sebebi de ortadan kalkacak"

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

AA / Bayram Akkaya - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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