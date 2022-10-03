İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Engelsiz Yaşam Çalıştayı'na katıldı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidar olduklarında engelsiz bir hayatın engelli bireylere nasıl sağlanacağına ilişkin çalışma yürüttüklerini bildirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidar olduklarında engelsiz bir hayatın engelli bireylere nasıl sağlanacağına ilişkin çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Akşener, partisinin Toplumsal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Yaşam Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştayda bulunmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Akşener, "Engelsiz bir hayatı, engelli bireylerimize nasıl sağlarız, biz iktidar olduğumuzda ne yapacağız sorusunun cevabı olan bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Bu çalışmanın çalıştayın ilk bölümünde sunulacağını, öğleden sonra ise engellilerin onay, eleştiri ve tavsiyelerinin dinleneceğini belirten Akşener, bu tavsiyelerle partisinin engellilerle ilgili çalışmasına son halin verileceğini söyledi.

Akşener, ailesinde görme engelli bireylerin bulunduğunu ve engelli yakınlarının zor bir hayat yaşadığını ifade ederek, engelli yakınlarının endişe yerine güven duyacağı bir geleceği inşa etmeyi istediklerini vurguladı.

Genel Başkan Akşener'in konuşmasının ardından İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, partisinin engellilerle ilgili politikasına ilişkin sunum yaptı.

Ulusal erişilebilirlik seferberliğinin başlatılmasının amaçlandığı çalıştayda, engellilere özel oturma düzeni de oluşturuldu. Engelliler salonun ön kısmında, Akşener, İYİ Parti milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları orta kısmında yer aldı.