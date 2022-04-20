Akşener: "Türk Devleti de Türk Milleti de çaresiz değildir"
AA - Bayram Akkaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki katılımcılar TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Salondaki katılımcılar
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (3)
AA / Bayram Akkaya - Güncel