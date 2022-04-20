Akşener: "Türk Devleti de Türk Milleti de çaresiz değildir" - Haberler

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Akşener: "Türk Devleti de Türk Milleti de çaresiz değildir"

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki katılımcılar TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Salondaki katılımcılar

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (3)

AA / Bayram Akkaya - Güncel

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