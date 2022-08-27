Akşener'e Kadıköy'de 'Sanatçı Buluşması' Öncesinde Yoğun İlgi Güncel Haberler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ‘Sanatçı buluşması' öncesi yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'Sanatçı buluşması' öncesi yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'Sanatçı buluşması' öncesinde yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akşener'e Fenerbahçe forması hediye edildi. Yurttaşlar, Akşener'e "Başbakanım" diyerek yoğun ilgi gösterdi. Akşener, yurttaşlarla selamlaştı ve fotoğraf çektirdi. Akşener, ardından sanatçılarla bir araya geldi. Kaynak: ANKA / Güncel Meral Akşener İYİ Parti İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

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