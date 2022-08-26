Akşener'e "Belediye başkanı bizi ziyaret etmiyor" diye sitem eden esnafın sözleri asılsız çıktı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Sultanbeyli'de ziyaret ettiği bir esnaf, ilçe belediye başkanının kendilerini ziyaret etmemesinden yakındı. Ancak Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in aynı esnafı kısa süre önce ziyaret ettiğine yönelik fotoğraflar ortaya çıktı.

Meral Akşener, bugün İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener'in Sultanbeyli'de ziyaret ettiği bir helva dükkanının işletmecisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim belediye başkanlarım halkın içinde" sözlerini hatırlatarak, AK Partili Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kendilerini hiç ziyaret etmemesinden yakındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ancak söz konusu esnafı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kısa süre önce ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Söz konusu fotoğraflarda Başkan Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş ile beraberindekilerin esnafı ziyaret ettiği görülüyor.

ESNAFIN SÖZLERİ KURMACA

Sultanbeyli'de esnaflık yapan M. Altundal, Akşener 'in ziyareti esnasında ilçe belediye başkanının esnafı hiç ziyaret etmediği iddiasında bulundu. Oysa Altundal'ı Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş bundan bir kaç ay önce ziyaret ederek işlerinde bereket dilemişti.