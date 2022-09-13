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Akşener, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kayaalp ve Akbudak'ı kutladı

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Akşener, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kayaalp ve Akbudak'ı kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak'ı tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak'ı tebrik etti.

Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda kendi branşlarında altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcularımız Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

burhan akbudak Güncel Haberler

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