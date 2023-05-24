Akşener'den Zafer Partisi'nin Millet İttifakı'nı Destek Açıklaması Yorumu: 'İki Genel Başkanın İmzaladığı Mutabakat Metninde Bizi Rahatsız Eden Bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararıyla ilgili olarak, "İki genel başkanın imzasıyla yayımlanan mutabakat metninde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararıyla ilgili olarak, "İki genel başkanın imzasıyla yayımlanan mutabakat metninde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Zeytinburnu'nda gençlerle bir araya gelen Akşener, daha sonra kameraların karşısına geçti. Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararıyla ilgil soruyu şöyle yanıtladı:

"KILIÇDAROĞLU'NA YETKİ VERMİŞTİK. O YETKİYİ YERİNE GETİRDİ, HAYIRLI OLSUN"

"Biz seçimlerin ardından geçen çarşamba günü toplandığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Adayımıza, Sayın İnce, Sayın Özdağ ve Sayın Ogan ile ilişki kurmak, görüşme yapma, iletişim kurma ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. Dolayısıyla o yetki çerçevesi içinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi. ve bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. 7 maddelik, CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ'ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var. Onlarla ters düşen de bir madde yok. Dolayısıyla böyle bir yetkisi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun."

"BAKANLIKLAR KONUSUNU MİLLET İTTİFAKI OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE KONUŞMADIK"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığıyla ilgili sosyal medya paylaşımı konusunda da "Benim herhangi bir yorumum yok" diyen Akşener, daha sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çünkü şöyle: Demin dediğim gibi biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak gelip bir araya konuşmadık. Ama bildiğim bir şey var. İki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı girdik seçimlere. Dolayısıyla alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle CHP ve İYİ Parti seçimden sonra, inşallah kazanacağız, bir araya gelecek ve bu konuda görevlendirmeler yapılacak. Şimdi CHP'nin aldığı bakanlıklarla ilgili hangi siyasi partiye 'Siz burada görev alın' diyeceği İYİ Parti'yi ve onun genel başkanını ilgilendiren bir durum değildir. Dolayısıyla bu, CHP'nin genel başkanının ve parti kurullarının vereceği bir karardır. Ona da saygı duyuyorum. Dolayısıyla. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa dediğim gibi CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum."

"AKAR'IN YETKİLİ VE ETKİLİ MAKAMLARDA OLDUĞU SÜREDE TÜRKİYE'DE MÜESSESE KALMADI KARDEŞİM"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Güney Ordusu' kurulması yönündeki önerisine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen "Müesses bir nizam var, nereden çıktı bu Güney Ordusu" tepkisi ile ilgili de şunları dile getirdi:

"Kazandığımız zaman nereden çıktığını kendisine söylerim. Ama Sayın Akar böyle bir sert tepki göstermek yerine keşke arayaydı, birincisi bu. İkincisi; Sayın Akar'ın hep yetkili ve etkili makamlarda olduğu süre içerisinde Türkiye'de müessese kalmadı kardeşim. Yani o müesseseler yıkılırken Sayın Akar böyle bir tepki verseydi o zaman tutarlık olurdu. Dolayısıyla çok abes bir açıklama olmuş. Niçin böyle bir öneride bulunduğumuzu sorarsa söyleriz elbette. Önemli anlamı şu. Güneydoğu sınırına asker çeşitli şehirlerden gönderiliyor. Birinci Ordu ve İkinci Ordu'nun dışında Ege Ordusu 1970'te o dönemde duyulan ihtiyaç sebebiyle kurulmuştur. Yani askere askerlik öğretmek de ayıp oluyor. Sonra bugün bu kevgire dönmüş sınır mevzusunda böyle bir ordu kurulması elzemdir. Ta Edirne'den asker getirmenin anlamı yok. Suriye'de kaç askerimiz var ben biliyorum. Bu keşmekeşin önüne geçer. Gayet disiplinli kimin nerede ne görev yaptığını bildiği bir organizasyon, bir komutanlık olarak önerdik biz. Çok da iyi olacağını düşünüyorum."