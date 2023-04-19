Akşener'den 'Sinan Ateş' yemini

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katilini bulmanın boynunun borcu olduğunu belirterek, "Ahdolsun, şart olsun, yemin olsun ki nereye kaçmışlarsa oradan bulup çıkarmak benim görevim olacaktır" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katilini bulmanın boynunun borcu olduğunu belirterek, "Ahdolsun, şart olsun, yemin olsun ki nereye kaçmışlarsa oradan bulup çıkarmak benim görevim olacaktır" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sahneye birlikte çıkarak vatandaşları selamladıktan sonra ilk konuşmayı Başkan Böcek yaptı. Böcek, "İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye'mizde yepyeni güzel günler göreceğiz. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı, ablamız Meral Akşener'i ve diğer mevkidaşlarımızı yardımcısı olarak göreceğiz" dedi.

14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime gidildiğini dile getiren Mansur Yavaş ise "14 Mayıs'ta seçime giderken 2019'daki aynı sözleri duymaya başladık. Yani korku ve nefret söylemleri. Devletin bekası gider falan filan. Ankara'ya ben seçilince PKK'lılar sayaç okuyacak, DHKP-C'liler faturaları dağıtacaktı. İnanmadı Ankaralı, şu anda gördüler ki 4 yıldır sayaçları, faturaları okuyan Ankara'nın tertemiz vatansever gençleri. Böylece yalanları ortaya çıktı. Tam tersine devletin bekasının tehlikede değil, devletin bekasının korunduğunu herkes gördü. Şimdi yine seçime gidiyoruz, yine aynı suçlamalar. Bekliyoruz yedek kuvvetleri bu sefer televizyona kim çıkacak, mektup nereden gelecek. Kandil'den gelen açıklamalara bakarsanız, Türkiye'yi bu iktidardan kurtaracak 6'lı masanın zararına gelecek her türlü açıklamayı yapıyorlar. Oysa tertemiz duygularla bir araya gelen bu insanlar, demokrasiyi yerleştirmek, insanları özgürleştirmek, korku ve nefret siyasetini yok edip yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için çalışıyorlar. İşte burada mutlaka karalamak için onlar Kandil'den bahsediyor, onların Kandil'den yaptığı söylemleri de iktidar Altılı Masa'nın aleyhine kullanmaya çalışıyor. Artık Türk Milleti'nin boş laflara karnı tok. Herkesi terörist ilan ettiniz. Oy vermeyenleri terörist ilan ettiler" diye konuştu.