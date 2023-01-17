Akşener'den Seçim Kampanyası İçin İkinci Video: "Devlete Ciddiyet Yakışır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için partisinin başlattığı lider iletişim kampanyasının ikinci videosunu sosyal medya hesabından, “Akıldan ve bilimden bir türlü nasibini alamayan, bir dediği diğer dediğini hiçbir zaman tutmayan bu ciddiyetsiz yönetim anlayışını milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü devlete ciddiyet yakışır” notuyla paylaştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için partisinin başlattığı lider iletişim kampanyasının ikinci videosunu sosyal medya hesabından, "Akıldan ve bilimden bir türlü nasibini alamayan, bir dediği diğer dediğini hiçbir zaman tutmayan bu ciddiyetsiz yönetim anlayışını milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü devlete ciddiyet yakışır" notuyla paylaştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için partisinin başlattığı ve "Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Başbakan" vurgularıyla işlenen lider iletişim kampanyasının ikinci videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Akşener, paylaşımına şu notu düştü:

"Akıldan ve bilimden bir türlü nasibini alamayan, bir dediği diğer dediğini hiçbir zaman tutmayan bu ciddiyetsiz yönetim anlayışını milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü devlete ciddiyet yakışır."

Lider iletişim kampanyasının ikinci videosu Akşener'in "Devlete ciddiyet millete hürriyet bizimle gelecek" sözleriyle başlarken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP iktidarı döneminin bazı bakanlarının sözleri ile Akşener'in tepkileri yer aldı.

BERAT ALBAYRAK VE NUREDDİN NEBATİ'YE YER VERİLDİ

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın; "Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, şu olsa da bu olsa da çok beklersiniz" sözlerinin yer aldığı video Akşener'in; "Ekonomi PowerPoint sunumlarıyla değil; yatırımla, üretimle ayağa kalkar. Bak burası önemli" sözleri ile devam etti. Albayrak'ın sosyal medyadan istifa ettiği mesajına da yer verildiği videoda; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin; "Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz" sözleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik değişen tavrının da işlendiği videoda; "Sayın Erdoğan, sinirini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan; ben Suriye'ye gidip Esad'la görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım" sözlerine yer verildi.

ERDOĞAN'IN SİSİ VE ESAD AÇIKLAMALARI

Erdoğan'ın, "31 Mart seçimlerinde, Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz" sözleri ile devam eden videoda, Katar'da Dünya Kupası'nın açılış töreninde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Erdoğan'ın el sıkışması yer aldı. Akşener'in; "Görünen o ki sayın Erdoğan seçimini Binali Bey'den yana değil, Sisi'den yana kullanmaya karar vermiş. Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini Sisi'ye kaptırmış, Esma'nın onurunu da Katar'da bırakıp gelmiş oldu" sözleri yer aldı.

Melih Gökçek döneminde Ankara'da yapılan ve 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK'ın açılışında Erdoğan'ın; "Ankara'nın marka değerini artıracağına inandığım bu önemli projenin hayata geçmesinde katkısı olan tüm kardeşlerime hayırlı olsun diyorum" konuşmasına yer verildi.

ANKAPARK ELEŞTİRİSİ

Video, Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte yaptığı basın açıklamasından, Akşener'in "ANKAPARK, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın, somut hepinizin gördüğü hali bu. Bilim yok burada, akıl yok burada. Çok ciddi bir sizin cebinizden alıp, bu cebe koyma var" sözleri ile son buldu.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, lider iletişim kampanyasına ilişkin videoları Akşener'in sosyal medya hesabından paylaşılmaya devam edecek.