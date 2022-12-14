Akşener'den Mahkumiyet Kararı Sonrasında İmamoğlu ile İlk Fotoğraf: "Kul Kurar, Kader Gülermiş"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vatandaşlara yaptığı çağrının ardından Saraçhane’ye doğru yola çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkumiyet karanının çıktığı dakikalarda İBB’deki makam odasında İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve “Kul kurar, kader gülermiş” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşlara yaptığı çağrının ardından Saraçhane'ye doğru yola çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkumiyet karanının çıktığı dakikalarda İBB'deki makam odasında İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Kul kurar, kader gülermiş" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'nun vatandaşları saat 16.00'da İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye çağırması üzerine karayoluyla yola çıkmış ve saat 14.29'da "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz" mesajını paylaşmıştı.

Akşener, mahkemenin İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını açıkladığı dakikalarda İBB'ye ulaştı ve makam odasında İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Akşener, paylaştığı fotoğrafa "Kul kurar, kader gülermiş" notunu düştü.

Öte yandan Akşener, İBB'de Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'na da sarıldı ve destek verdi. Bu anlarda, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da makam odasında olduğu görüldü.